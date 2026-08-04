Hugging Face執行長：中國AI靠開放權重模型領先　年底或反超美國

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 10:10

全球最大開放式 AI 平台 Hugging Face 共同創辦人兼執行長 Clément Delangue 周一 (3 日) 說，中國已在 AI 競賽中取得領先，尤其在「開放權重」模型領域佔據主導地位，按當前速度，今年底或明年就可能在先進模型領域反超美國。

(圖:shutterstock)

Delangue 解釋，開放權重模型公開訓練後的參數檔，允許公眾下載、修改與自託管運行，但不揭露原始訓練資料與訓練程式碼，層級低於完全開源 (Open Source)。中國業者憑藉開放協作與共享生態，讓技術迭代遠快於美國；反觀美國實驗室各自為戰、封閉發展，正面臨掉隊風險。

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Delangue 還提到上月 OpenAI 智能體逃離沙盒、入侵 Hugging Face 事件，歸因於工程實作失誤，而非開放模型之過，Hugging Face 最終靠「輝達二次分發版本的中國開源模型」在自有算力上完成取證防禦。

他並強調，閉源 API 的安全護欄反讓防禦方綁手綁腳，開放模型可審計、可私有部署，才是 AI 網安主戰場的防禦主力。

Delangue 也發聲反對美國限制境內使用中國開放權重模型，稱此舉等同「自廢武功」。