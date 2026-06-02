鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-02 09:44

隨著 SpaceX 傳出 IPO 消息，今年 4 月，一款名為 preSPAX 的代幣應運而生，標榜最低僅需 100 美元即可分享 SpaceX 上市紅利，短短三天便吸引逾 1.4 萬名投資者湧入，總認購金額高達 1.77 億美元。然而，專家直指，投資人實際買到的不過是發行方開出的一張「白條」，與 SpaceX 官方毫無關聯，且面臨血本無歸的風險。

據悉，preSPAX 由總部設於開曼群島的私募股權暨代幣化公司 Republic 於 4 月 18 日發行，並由加密貨幣交易所 Bitget 擔任分銷商，在合規轄區向非美國人士分銷代幣，並擔任 preSPAX 的指定財務及支付代理人。

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產品一經推出，市場反應熱烈。開放認購僅 3 小時，便已有 4,633 人參與；截至 4 月 21 日認購截止，共計 14,435 名投資者搶購，總認購金額達 1.77 億美元，較原定發行額度超額認購約 2.9 倍。

有金融業背景的一名認購人向媒體透露，自己最終獲配 9 枚 preSPAX，成本約 6,000 美元。他表示：「這款產品門檻不高，個人最低只要 100 美元就能申購。」他收到 Bitget 的推送廣告後，抱著好奇心決定入場。

此外，preSPAX 還有分等級。VIP 等級越高，可認購金額越多。根據 Bitget 網站介紹，VIP 7 的個人最高投入上限是 30 萬美元。

preSPAX 自 4 月 21 日開始交易後，價格一路走揚。5 月 25 日一度飆升至每枚 930 美元，較 650 美元的發行價上漲逾 40%。5 月 28 日，Bitget 將 preSPAX 以 1 比 5 的比例拆分，代幣代碼同步更新為 preSPCX。

截至 6 月 1 日 14:15，preSPCX 報 185 美元 / 枚。以拆分前的價格計算，則為 925 美元 / 枚。

上述認購人坦言，自己在獲利約 7% 至 8% 後便選擇獲利了結。他說：「我本來就是博一把情緒溢價。接近 SpaceX IPO，preSPAX 有遭拋售的風險。」

他直言，這完全是市場情緒炒作推動，「650 美元的發行價對應 SpaceX 估值 1.5 兆美元，930 美元對應估值已超 2 兆美元，炒作成分非常高。」

preSPAX 與 SpaceX 毫無關係

儘管市場情緒火熱，Republic 與 Bitget 的官方公告卻白紙黑字寫明：SpaceX 與 preSPAX 的發行完全沒有關聯。preSPAX 並非 SpaceX 真實股權，持有人不享有任何股權、投票權或分紅權。

從法律性質來看，preSPAX 屬於一種或有支付票據（Contingent Payout Note），代表其付款義務是否發生、金額多寡，完全取決於未來某個不確定事件的結果。

專注區塊鏈與數位資產研究的新火科技研究院院長丁元指出，投資者買到的並非股票，而是一種追蹤股票價值的衍生品合約。

他指出：「這類產品的本質，是金融機構利用區塊鏈技術打造傳統金融渠道暫時無法提供的另類資產交易場景，屬於典型的 RWA（現實世界資產）應用。」

丁元並警告，此類 pre-IPO 代幣的定價機制不透明，私募交易價格、二級市場預期估值與市場情緒都可能影響定價。