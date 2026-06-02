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花旗警示美科技股多頭過度擁擠 那指面臨回調與平倉風險

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

美股科技股在人工智慧 (AI) 熱潮推動下持續飆升，然而華爾街投行花旗集團發布報告，對市場的極端情緒發出高度警惕。

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花旗警示美科技股多頭過度擁擠 那指面臨回調與平倉風險(圖:shutterstock)

花旗策略師團隊警告，當前美國科技股的多頭倉位已呈現「極端過度擁擠」的狀態，這使得以科技股為主的那斯達克 100 指數面臨極高的獲利了結與多頭平倉風險，市場下行壓力正顯著上升。


根據花旗策略師 David Chew 及其團隊的觀測，當前由 AI 驅動的樂觀情緒已將看漲押注推至極端水準。數據顯示，自今年 3 月底觸底以來，標普 500 指數累計上漲了 20%，而那斯達克 100 指數的漲幅更驚人地達到 33%。多項動量指標顯示，那斯達克 100 指數在過去近 6 周的時間裡，幾乎一直處於技術性超買區間。

報告強調，過去一周內，資金仍持續湧入風險資產，且這些資金主要來自新增的多頭倉位，而非空頭回補，這進一步加劇了倉位的擁擠程度。

策略師指出，那斯達克市場的看漲倉位已明顯過度擴張，一旦市場出現任何負面催化因素，極易觸發大規模的獲利回吐與多頭平倉連鎖反應。

相比之下，標普 500 指數的處境相對穩健。儘管指數也正逐步接近倉位擁擠的臨界點，但由於市場內仍保留著相當規模的空頭倉位，若市場持續上揚，這部分空頭可能被迫回補，從而產生「逼空」空間，為指數提供短期支撐。

在歐洲市場方面，花旗團隊認為投資者信心依舊不足。歐元區斯托克 50 指數 (Euro Stoxx 50) 的整體倉位仍呈「溫和看空」狀態，反映出市場對中東地緣政治衝突的擔憂。不過，策略師也提到，由於目前歐洲股市的多數空頭倉位已處於虧損狀態，若未來地緣政治局勢出現積極進展，指數極易受到逼空行情推動而迎來反彈。


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科技股那斯達克標普500多頭過度擁擠回調下行壓力

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