鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 20:20

美股科技股在人工智慧 (AI) 熱潮推動下持續飆升，然而華爾街投行花旗集團發布報告，對市場的極端情緒發出高度警惕。

花旗警示美科技股多頭過度擁擠 那指面臨回調與平倉風險(圖:shutterstock)

花旗策略師團隊警告，當前美國科技股的多頭倉位已呈現「極端過度擁擠」的狀態，這使得以科技股為主的那斯達克 100 指數面臨極高的獲利了結與多頭平倉風險，市場下行壓力正顯著上升。

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根據花旗策略師 David Chew 及其團隊的觀測，當前由 AI 驅動的樂觀情緒已將看漲押注推至極端水準。數據顯示，自今年 3 月底觸底以來，標普 500 指數累計上漲了 20%，而那斯達克 100 指數的漲幅更驚人地達到 33%。多項動量指標顯示，那斯達克 100 指數在過去近 6 周的時間裡，幾乎一直處於技術性超買區間。

報告強調，過去一周內，資金仍持續湧入風險資產，且這些資金主要來自新增的多頭倉位，而非空頭回補，這進一步加劇了倉位的擁擠程度。