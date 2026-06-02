鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 10:07

中國 A 股核心資產結構正迎來深刻變化，光通信龍頭中際旭創市值強勢攀升，正式超越寧德時代，登頂滬深 300 指數第一大權重股，權重佔比達 4.75%，寧德時代與貴州茅台則分別退居第二、三位。

受惠於 AI 算力需求爆發，中際旭創今年以來股價表現強勁，總市值已突破 1.2 兆元人民幣，位列 A 股前十，年內市值增量近 5800 億元，居全市場之首，這一變化也反映了滬深 300 指數成份股的「科技含金量」顯著提升。

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截至週一 (1 日)，滬深 300 前二十大權重股中，以晶片、光通信、新能源為代表的硬科技龍頭已佔據六成席位，其中電子、電力設備及通信股合計權重佔比達六成。

與此同時，滬深 300 即將迎來例行樣本調整。中證指數公司上週五 (5 月 29 日) 公告，將在下週五 (12 日) 收盤後生效新一輪調整，合計更換 217 隻樣本。

公告指出，本次調整後，資訊技術、通信服務與工業等「新質生產力」相關行業的樣本數量及權重將普遍上升，滬深 300 中資訊技術業樣本權重預計上升 1.28%。