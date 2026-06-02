黃仁勳：輝達供應能力充足 可支撐CPU與GPU強勁成長
鉅亨網編譯陳又嘉
《路透》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (2 日) 表示，隨著人工智慧 (AI) 需求持續蓬勃發展，公司擁有足夠的供應能力，可支撐中央處理器 (CPU) 與圖形處理器 (GPU) 業務的強勁成長。
黃仁勳是在台北國際電腦展 (Computex) 期間舉行的輝達 GTC 記者會上發表上述言論。就在前一天，這家市值 5 兆美元的晶片大廠才剛推出一款可直接在裝置端執行 AI 功能的新晶片。
這款新晶片預計於今年秋季上市，能將 AI 運算能力直接導入筆記型電腦與桌上型電腦，使輝達在 PC 處理器市場上與超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US)、英特爾 (Intel)(INTC-US) 及蘋果 (AAPL-US) 等業者正面競爭。
黃仁勳表示，RTX Spark PC 晶片是輝達與微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 合作推動的一部分，目標是為 AI 時代「重新定義個人電腦 (PC)」。
出生於台灣台南的黃仁勳，上周宣布輝達計劃每年在台灣投資約 1,500 億美元，並形容台灣是 AI 革命的核心樞紐。
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