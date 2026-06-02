鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-02 11:00

《路透》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (2 日) 表示，隨著人工智慧 (AI) 需求持續蓬勃發展，公司擁有足夠的供應能力，可支撐中央處理器 (CPU) 與圖形處理器 (GPU) 業務的強勁成長。

黃仁勳：輝達供應能力充足，可支撐CPU與GPU強勁成長(圖：Shutterstock)

黃仁勳是在台北國際電腦展 (Computex) 期間舉行的輝達 GTC 記者會上發表上述言論。就在前一天，這家市值 5 兆美元的晶片大廠才剛推出一款可直接在裝置端執行 AI 功能的新晶片。

‌



這款新晶片預計於今年秋季上市，能將 AI 運算能力直接導入筆記型電腦與桌上型電腦，使輝達在 PC 處理器市場上與超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US)、英特爾 (Intel)(INTC-US) 及蘋果 (AAPL-US) 等業者正面競爭。

黃仁勳表示，RTX Spark PC 晶片是輝達與微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 合作推動的一部分，目標是為 AI 時代「重新定義個人電腦 (PC)」。