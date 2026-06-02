鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 今 (2) 日參展 Computex 2026，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳親臨廣達攤位，指出 10 多年來都在為 AI 做準備，如今迎來關鍵時刻，將以光速生產 Grace blackwell 以及下一代 Vera Rubin。
黃仁勳表示，輝達發展 AI 已 10 多年，過去 6 個月以來，全球 AI 產業已經產生改變，並迎來關鍵時刻。他並指出，如金 AI 變得更實用、更有生產力，尤其 Agent AI 與強大的語言模型結合，可進一步執行極具生產力的工作，直言「我們的夢想終於實現了」。
黃仁勳提到，兩大驅動力將加速 AI 產業成長，首先是 AI 運算暴增，現在的 AI 必須學會思考、使用工具以及不斷迭代執行任務，運算週期的次數較過去增加數百倍、甚至上千倍。第二，也因 AI 能夠工作、迭代，帶動整體市場需求大幅提升。
黃仁勳表示，今年下半年將以光速生產 Grace Blackwell 與 Vera Rubin，並感謝合作夥伴廣達與雲達的全力支持。
因應市場快速成長的需求，廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令指出，供應鏈面臨的兩大挑戰，包括「技術要跟得上」、「產能要跟得上」，因此廣達持續擴充產能，預計至今年底美國加州將擴充 3 個廠區。
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