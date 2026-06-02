黃仁勳表示，輝達發展 AI 已 10 多年，過去 6 個月以來，全球 AI 產業已經產生改變，並迎來關鍵時刻。他並指出，如金 AI 變得更實用、更有生產力，尤其 Agent AI 與強大的語言模型結合，可進一步執行極具生產力的工作，直言「我們的夢想終於實現了」。