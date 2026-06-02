鉅亨網編輯林羿君 2026-06-02 10:08

韓聯社引述輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在台北對記者的談話，如果韓國方面有意，他將可以在韓國舉辦輝達 GTC 大會。

黃仁勳周一 (1 日) 在台舉辦「韓國夥伴之夜」，宴請韓國供應鏈的夥伴時，針對南韓媒體詢問是否有計畫在首爾舉辦 GTC 大會一事，做出上述回應。包含 SK 海力士、三星電子、LG 集團以及現代汽車高層皆出席晚宴。

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對於是否考慮擴大對南韓投資，黃仁勳表示：「我們一直都在評估對南韓的投資機會。」他並說明，南韓擁有完善的產業生態系，企業競爭力也相當出色，這正是輝達持續關注南韓市場的重要原因。

黃仁勳執行長點名機器人技術是未來重要投資領域之一。輝達目前正與三星電子、SK 海力士、現代汽車、LG 電子、斗山等南韓企業擴大合作，布局機器人等「實體 AI（Physical AI）」領域。

黃仁勳表示，他認為機器人技術對南韓極為重要，也希望輝達能為南韓機器人產業的發展貢獻一己之力。

他指出，南韓擁有豐富的想像力、創造力與雄心壯志，但正面臨勞動人口不足的挑戰，而 AI 與機器人將有助於把南韓的潛力發揮到極致。

談到 HBM（高頻寬記憶體）方面，黃仁勳坦言，HBM 並非簡單的 3 個英文字母，期間牽涉到效能、品質、可靠性，以及供應能力等多種因素，輝達必須與 SK 海力士維持長期合作關係。

此外，黃仁勳還表示，南韓長期以來一直是電子競技與網咖文化的重鎮，自 GeForce 問世初期開始，他就與南韓市場有著深厚淵源，並暗示未來不排除在南韓舉辦 GTC 大會的可能性。

輝達目前每年都會在美國、台灣等地舉辦 GTC，發表 AI 等未來技術發展願景。

黃仁勳預計週四 (4 日) 晚間展開首爾行，隔天預計將與南韓主要企業集團負責人舉行一系列會晤，對於此次訪韓期間是否將與三星電子及 SK 海力士高層會面，黃仁勳笑稱「不能透露」，並補充說：「最重要的事情應該是在南韓吃炸雞和五花肉。」

談及此次訪韓目的時，黃仁勳表示，輝達今年表現亮眼，南韓合作夥伴也取得優異成果，而今年下半年與明年預計將相當忙碌，因此特地前來南韓為下一階段發展做準備。