鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-02 08:40

輝達周日發表這款 RTX Spark 晶片，整合了以安謀架構設計的客製化中央處理器 (CPU)。受此消息激勵，安謀股價周一大漲 15.7%，收在每股 408.85 美元，創下歷史收盤新高。

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根據道瓊市場數據，安謀股價今年來累計上漲 274%，過去 12 個月漲幅更高達 224%。

投資人將輝達的新品發表視為安謀進一步擴大 PC 與伺服器市場市占率的最新訊號，目前安謀架構正持續挑戰英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 長期主導的 x86 架構。

安謀主要負責晶片各項元件的架構設計，並透過授權與權利金模式向輝達等客戶收取費用。若輝達這款 PC 處理器在裝置上的 AI 運算工作負載方面展現優勢，可能迫使競爭對手跟進採用安謀架構。

獨立分析師 Richard Windsor 指出，如果超微未來推出採用安謀架構的 PC 與資料中心 CPU，將代表產業開始從 x86 架構轉向安謀陣營，而這項現實終將被市場正視。

不過，這場競爭未必是零和賽局。瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 周日發布報告，重申對安謀與超微的「優於大盤」評級，同時維持英特爾「中立」評級。