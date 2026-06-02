鉅亨網編譯余曉惠
輝達 (NVDA-US) 推出全新個人電腦 (PC) 晶片，為半導體產業投下震撼彈，而最大受惠者之一可能是晶片設計公司安謀 (Arm)(ARM-US)。
輝達周日發表這款 RTX Spark 晶片，整合了以安謀架構設計的客製化中央處理器 (CPU)。受此消息激勵，安謀股價周一大漲 15.7%，收在每股 408.85 美元，創下歷史收盤新高。
根據道瓊市場數據，安謀股價今年來累計上漲 274%，過去 12 個月漲幅更高達 224%。
投資人將輝達的新品發表視為安謀進一步擴大 PC 與伺服器市場市占率的最新訊號，目前安謀架構正持續挑戰英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 長期主導的 x86 架構。
安謀主要負責晶片各項元件的架構設計，並透過授權與權利金模式向輝達等客戶收取費用。若輝達這款 PC 處理器在裝置上的 AI 運算工作負載方面展現優勢，可能迫使競爭對手跟進採用安謀架構。
獨立分析師 Richard Windsor 指出，如果超微未來推出採用安謀架構的 PC 與資料中心 CPU，將代表產業開始從 x86 架構轉向安謀陣營，而這項現實終將被市場正視。
不過，這場競爭未必是零和賽局。瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 周日發布報告，重申對安謀與超微的「優於大盤」評級，同時維持英特爾「中立」評級。
Rakesh 說：「在整體展望依舊強勁的情況下，我們持續看好 CPU 需求成長，預期將在 2026 年下半年至 2027 年，為 x86 與安謀兩大平台同時帶來順風。」