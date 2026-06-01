鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-02 05:43

美國與伊朗的和平談判週一 (1 日) 出現最新變數，伊朗半官方媒體報導，德黑蘭已暫停與華府的會談，以抗議以色列近期在黎巴嫩的軍事行動，並指控相關攻擊已違反停火協議。不過，美國總統川普隨即否認談判中斷，強調美伊之間的談判並未中斷，目前仍在「快速推進」當中。

伊朗週一稍早宣布暫停與美國的和平談判，理由是以色列持續在黎巴嫩展開軍事行動。德黑蘭方面認為，黎巴嫩停火應是更廣泛和平協議的一部分，在戰火未停前，談判難以繼續推進。

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伊朗談判代表已決定透過斡旋國暫停與美方交換文件，並警告若衝突持續升級，伊朗可能全面封鎖荷姆茲海峽。

伊朗國營媒體曾提及，德黑蘭及其盟友正考慮啟動其他戰線，包括位於紅海與蘇伊士運河要道的曼德海峽 (Bab al-Mandab Strait) ，作為回應以色列軍事行動的選項之一。

川普隨後則淡化外界擔憂，表示他已與以色列及真主黨 (Hezbollah) 代表進行溝通，雙方同意停止交火。

他強調，以色列不再攻擊真主黨，真主黨也不再攻擊以色列，並稱美伊談判仍在「快速推進」。

黎巴嫩駐美大使館表示，親伊朗武裝組織真主黨 (Hezbollah) 已同意美國提出的停火方案，內容包括停止對以色列發動攻擊，以換取以色列停止空襲貝魯特南郊等地區。

不過，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 隨後發表聲明強調，以軍仍將按計畫持續打擊黎巴嫩南部目標，若真主黨繼續攻擊以色列城市與平民，以軍將對貝魯特採取軍事行動。以色列國防部長卡茲 (Israel Katz) 也表示，「黎巴嫩並不存在停火」。

隨著美伊談判、以黎衝突及中東航運安全問題交織，市場正密切關注各方是否能維持脆弱的停火安排，以及美伊對話能否持續推進。

受到伊朗暫停談判消息影響，國際油價一度急漲。倫敦布蘭特原油盤中突破每桶 97 美元，隨後因川普強調談判仍持續而回吐部分漲幅，終場仍上漲約 4%，收在每桶 95 美元附近。

美國也持續透過戰略石油儲備 (SPR) 釋放原油，以緩解伊朗戰事及荷姆茲海峽封鎖造成的供應衝擊。