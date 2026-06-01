鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-02 07:40

軟銀集團 (SoftBank Group) 創辦人兼執行長孫正義 (Masayoshi Son) 周一 (1 日) 表示，人工智慧 (AI) 革命的規模可能是 2000 年代網路泡沫時代榮景的 50 倍，即使未來出現市場修正，也將成為絕佳的投資機會。

孫正義接受 CNBC 採訪時表示：「我認為這不只是 10 倍，大概是網路泡沫革命的 50 倍。」

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軟銀同日宣布將在法國投資 750 億歐元 (約 870 億美元) 於打造 AI 基礎設施，該計畫包括建置 5GWAI 資料中心容量，為軟銀在歐洲規模最大的 AI 基建投資。

孫正義表示，網路泡沫雖曾歷劇烈崩跌，但事後證明，那只是在更長期成長趨勢中的一個小插曲。

他說：「這是人類有史以來經歷過最大的科技革命與技術實現，現在的階段就像網際網路剛開始的時候一樣。」

談及市場估值過熱疑慮時，孫正義引用 1929 年華爾街股災為例指出，當時汽車與電子產業股票也曾大跌，但之後仍出現長達數十年的成長。

他說：「歷史告訴我們，電子化與汽車化產業在 1929 年崩跌，但之後 100 年間持續上漲。因此市場總會出現修正，但對我來說，那反而是最好的投資機會。」

OpenAI 僅占資產淨值兩成 安謀仍是最大押注

軟銀去年與 OpenAI 合作推動「星際之門」(Stargate) 計畫，在美國共同建置 AI 基礎設施之後，外界關注軟銀是否過度集中投資 OpenAI。

對此孫正義表示，OpenAI 目前僅占軟銀資產淨值 (NAV) 約兩成出頭，並非最大的投資部位。

孫正義並看好 OpenAI 前景，表示這家近期將 IPO 的公司「將會非常成功」。

砸 870 億美元布局法國 打造歐洲 AI 重鎮

而周一宣布的投資案，是軟銀迄今在歐洲最大的 AI 基礎建設計畫。根據規劃，軟銀將於 2031 年前在法國北部上法蘭西大區 (Hauts-de-France) 建置 3.1GW 資料中心容量，涵蓋敦克爾克 (Dunkirk)、博斯凱(Bosquel) 與布尚 (Bouchain) 等地。

消息公布後，軟銀股價周一收盤大漲 14%。

孫正義與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 共同出席記者會時表示：「這將是一筆極為龐大的投資。我們已經在美國大舉推動類似計畫，並持續擴張。我們有能力把法國打造為歐洲 AI 中心，而歐洲也需要這類 AI 技術。」

他指出，該計畫將主要透過專案融資方式推動，而非完全仰賴軟銀自有資金。

孫正義透露，軟銀目前在美國俄亥俄州推動的 10GW 資料中心計畫，即將與客戶簽署長期的承購協議 (off-take agreement)。

他表示：「我們真正需要投入的自有資金其實相當有限。我有信心從既有客戶取得大型訂單，並把這股動能延伸到法國。」