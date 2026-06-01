鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-02 06:30

《MarketWatch》報導，投資人大舉買進看漲選擇權，成為美國股市愈來愈「泡沫化」的最新警訊。

根據道瓊市場數據，芝加哥選擇權交易所 (Cboe) 個股選擇權賣權／買權比率 (equity-only put-to-call ratio) 的 5 日移動平均值上周五降至 0.452，創下 2022 年 3 月 30 日以來最低水準。

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Arbeter Investments 總裁 Mark Arbeter 表示，在他看來，這項最新紀錄反映出散戶投資人的情緒已變得相當狂熱。他認為，在 AI 熱潮帶動下，投資人對股票的樂觀情緒可能已經過頭。

Arbeter 指出，如此低的賣權／買權比率代表近期投資人對看漲買權的需求超過看跌賣權兩倍以上。雖然這未必構成立即賣出訊號，但足以提醒投資人保持謹慎。

Arbeter 表示，「從歷史角度來看，這個比率真的非常低。」

賣權既可能代表投資人押注股市下跌，也可能作為避險工具。

過去當賣權／買權比率降至類似水準時，往往預示股市接下來將面臨一段持續下跌的時期。Arbeter 表示，上一次出現這種情況是在 2022 年熊市期間的第一波「逆勢反彈」，再往前則是在 2021 年底。

他補充稱，「我們也曾看到類似水準…… 就在市場見頂、即將進入 2022 年熊市之前。」

Arbeter 表示，他也在關注股票賣權／買權比率的 21 日移動平均值。該指標上周五跌至 2021 年底以來最低水準。不過，只要這項指標維持下降趨勢，股市仍有可能持續上漲。

根據道瓊市場數據，Cboe 股票賣權／買權比率的 21 日移動平均值上周五報 0.493，為 2021 年 12 月 9 日 (0.490) 以來最低。

儘管反映市場恐慌程度的 Cboe 波動率指數 (VIX) 持續下滑，顯示投資人情緒偏向樂觀，但 Cboe 衍生性商品市場情報主管 Mandy Xu 周一報告指出，個股波動率其實正在攀升。

Xu 發現，以 VIXEQ 指數衡量的個股波動率上周逼近一年高點，而其相較於 VIX 的利差則擴大至歷史新高。

這是另一項顯示美股內部分化極度嚴重的跡象。過去兩個月來，與 AI 題材相關的股票幾乎主導了標普 500 指數的大部分漲幅。

FactSet 數據顯示，標普 500 資訊科技類股周一大漲 2.5%，即使 11 大類股中大多數收黑，仍帶動大盤上揚。當天僅有科技與能源兩大類股收高。

油價上漲也是能源股走強的重要原因。此前有報導指出，伊朗已停止與美國的和平談判，並考慮全面封鎖全球重要能源運輸通道——荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，該水道是中東石油與天然氣出口的重要航道。

不過，美國總統川普周一表示，美伊談判仍在持續進行。