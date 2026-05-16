鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-16 16:13

半導體授權風暴！安謀遭美FTC反壟斷調查 涉濫用CPU架構卡位自研晶片 (圖:Shutterstock)

FTC 正著手調查，安謀是否試圖非法壟斷半導體市場的部分領域。知情人士透露，監管機構正致力於評估，安謀是否會在加強研發自家晶片的同時，採取拒絕授權或降低用於開發中央處理器 (CPU 藍圖的授權品質。

‌



美國監管機構已於今年稍早通知安謀這項調查行動，並要求該公司妥善保存相關文件。

受此消息影響，安謀周五 (15 日) 盤後下跌 1.3%。該股今年到周五收盤為止幾乎翻倍上漲，表現超越費城半導體指數。

高通海外投訴引連鎖效應

安謀在聲明中說：「高通對反競爭行為的指控毫無根據，這不過是其企圖在兩家公司進行中的商業糾紛中，為了自身競爭利益而採取的一種絕望且卑劣的手段，藉此獲取談判籌碼。」高通則未立即回應置評請求。

安謀很大一部分營收來自於將其技術授權給輝達 (NVDA-US) 與蘋果 (APPL-US) 等科技巨頭，並針對這些設計的使用收取權利金。

除了美國之外，還有其他國家的監管機構也正同步調查安謀的商業行為。