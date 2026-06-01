鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 16:42

AI 晶片巨頭輝達在美股週一 (1 日) 盤前上漲近 2% 至每股 215.3 美元，因該公司創辦人兼執行長黃仁勳當日在台北 GTC 大會上發表主題演講時宣布，旗下最新資料中心 CPU Vera 進入量產、推出 RTX Spark 超級晶片正面進軍 PC 市場，並在機器人和自動駕駛領域持續拓展生態邊界，進一步強化在整個 AI 產業鏈中的核心地位。

黃仁勳在台灣時間週一上午宣布，Vera Rubin 架構已全面進入量產階段，Vera CPU 將於今年第三季正式投產，OpenAI、Anthropic 和 SpaceX 將率先在其資料中心部署該晶片。

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輝達也宣布推出 RTX Spark 超級晶片，標誌其正式進軍 PC CPU 市場，打算今年秋季率先在高階筆電和桌上型電腦上亮相。該晶片由輝達與聯發科共同開發，由台積電採用 3 奈米製程代工，內建最多 20 個核心的 CPU 與 6144 個核心的 Blackwell 架構 GPU，兩者共享記憶體，並透過 NVLink 介面互聯來執行微軟 Windows for Arm 作業系統。