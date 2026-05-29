鉅亨網編譯許家華 2026-05-30 06:10

國際油價週五 (29 日) 重挫逾 2%，並創下 4 月初以來最大單週跌幅，市場押注美國、以色列與伊朗即將達成停火協議，並推動荷姆茲海峽恢復通航，緩解全球能源供應緊張局勢。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨收跌 1.66 美元，或 1.8%，報每桶 92.05 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 1.54 美元，或 1.7%，收在每桶 87.36 美元。

Brent 本週累計暴跌約 11%，創 7 週來最大單週跌幅；WTI 則下挫逾 9%，為 6 週來最大單週跌勢。兩大指標油價均跌至 4 月中旬以來最低水準。

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市場焦點集中在美伊停火談判進展。路透引述消息人士報導，美國與伊朗已於週四達成初步協議，將延長停火安排，並逐步解除荷姆茲海峽航運限制，但相關內容仍待美國總統川普最終批准，伊朗官方也強調協議尚未正式定案。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，市場目前顯然認為停火協議將順利落實，因此提前反映在油價上。他指出，交易員正押注荷姆茲海峽將重新開放，但實際情況仍存在許多不確定性。

這場已持續約 3 個月的美伊衝突，多次傳出接近停火消息，但談判內容與執行方式始終存在分歧。伊朗官方媒體 Fars 報導指出，協議要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，但伊朗將依照自身制定的安排管理航運秩序。德黑蘭當局先前也曾表示，未來將對通行船舶收取相關費用。

川普則持續要求伊朗立即全面開放荷姆茲海峽。這條全球最重要的能源運輸通道承載全球約 20% 的石油與天然氣供應，自衝突爆發後長期受阻，推升全球能源價格並加劇通膨壓力。

根據 Axios 稍早披露的談判草案內容，雙方正討論延長 60 天停火期，在此期間荷姆茲海峽將恢復自由通航，美方則考慮放寬部分對伊朗石油出口的制裁措施，同時啟動核計畫談判。報導指出，伊朗已向美方透過斡旋國表達願意限制高濃縮鈾計畫的意向。

不過市場對協議能否真正落實仍抱持戒心。美國副總統范斯 (JD Vance) 日前坦言，雙方距離最終協議「已經很接近，但尚未達成」，濃縮鈾庫存與核濃縮活動仍是談判中的主要爭議點。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 指出，儘管荷姆茲海峽的石油運輸仍受到限制，全球原油庫存持續下降，但市場目前更關注美伊達成協議的可能性。他認為近期油價急跌，也可能迫使部分投機資金平倉離場。

荷蘭國際集團 (ING) 分析師則警告，即使航道重新開放，也不代表供應能立即恢復正常。由於保險、物流與港口作業仍受戰事影響，原油供應鏈全面復原可能需要數週甚至更長時間。

受到中東供應中斷衝擊，日本上月原油進口量較去年同期暴跌 66%，凸顯亞洲能源市場所承受的壓力。

另一方面，德國商銀仍對後市保持相對謹慎。該行假設荷姆茲海峽未來兩個月仍無法恢復正常航運，因此將布蘭特原油第 3 季末預測上調至每桶 90 美元，年底預估為 85 美元。

美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存同步下降，反映煉油廠與消費需求增加。其中原油出口量減少 116 萬桶至每日 440 萬桶，顯示全球供應依然偏緊。