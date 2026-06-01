鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 11:10

台北國際電腦展 (Computex) 明(2)日正式登場，AI 晶片巨擘輝達官方以「新一代 AI 原生個人計算」為主軸預熱，並與微軟、安謀同步喊出「PC 新時代」，市場普遍解讀主角即為傳聞已久的 Arm 架構 PC 平台—N1/N1X 晶片。

專家表示，若輝達高階 AI GPU、低功耗 Arm CPU 與完整 Windows 生態順利整合，象徵 AI 算力版圖正式從雲端 GPU 叢集向下延伸滲透至個人電腦端側入口。過去，PC 產業多以換機週期與 Windows 升級為交易主軸。

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隨 Agent(智慧代理)、多模態及長上下文應用從雲端走向本地，筆電需更強的本機推理能力、更大統一記憶體與更低延遲。

N1X 傳採台積電 3 奈米製程，整合 Blackwell 架構 GPU 與 20 核 Arm CPU，支援最高 128GB 統一記憶體，可望補齊現有 AI PC 在續航、算力與本地大模型運行間的矛盾。