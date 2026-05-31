鉅亨網新聞中心 2026-06-01 07:50

特斯拉 (TSLA-US) 引以為傲的 FSD（完全自動駕駛）功能再度在中國陷入法律風暴。北京市大興區人民法院於近日針對一起集體訴訟案進行一審開庭。十名中國車主聯合將特斯拉告上法庭，指控其在推廣 FSD 功能時涉及虛假宣傳與消費詐欺，要求退還相關費用並進行賠償，全案索賠總金額高達 395 萬餘元人民幣。

根據《新京報》等媒體報導，這起集體訴訟案的過程一波三折。早在 2025 年 8 月，首批 7 名車主就已正式立案，原定於同年 11 月開庭，但因特斯拉提出「管轄權異議」而導致延期。

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隨後，加入維權的車主增加至 10 人，案件才於近日正式進入一審庭審。原告代理律師、北京聖運律師事務所創始人王有銀透露，庭審中雙方激烈交鋒，焦點完全聚焦於特斯拉 FSD 功能是否達到了其宣傳承諾的「完全自動駕駛能力」。

原告車主們指出，特斯拉在宣傳 FSD 時長期使用「完全自動駕駛」等字眼，但實際上該功能至今未獲得中國監管部門的批准，無法實現宣傳中的核心體驗。

部分車主早在 2019 年就以 5.6 萬至 6.4 萬元人民幣不等的價格加購了 FSD 功能，當時銷售人員更信誓旦旦聲稱「很快就能使用」，未料等待多年仍無法體驗。

車主控訴，特斯拉明知法規限制與硬體技術缺陷，卻刻意隱瞞並進行誤導性宣傳，誘使消費者付費購買，已完全符合消費詐欺的構成要件。

針對如此嚴重的指控，特斯拉方面在法庭上主張，FSD 功能「現在已經實現」或「部分實現」，並強調「後續功能仍在持續研發中」。

在訴訟訴求方面，十位起訴車主的立場也略有不同，其中九名車主僅要求針對 FSD 軟體功能本身進行「退一賠三」；但另有一名車主則堅決主張「整車退一賠三」，其主要理由是當初購車時，特斯拉所承諾的完全自動駕駛能力是其決定購車的唯一且決定性因素。

事實上，特斯拉 FSD 功能在中國市場的定位與名稱經歷了多次「悄悄退讓」。該功能最初在中國直接使用英文「FSD」並翻譯為「完全自動駕駛能力」進行宣傳。

到了 2025 年，名稱被悄悄更名為「FSD 智慧輔助駕駛」；至 2026 年 5 月，特斯拉中國官網再度將名稱簡化為「特斯拉輔助駕駛功能」，並刪除了所有「FSD」字樣及「智能」等表述，但售價依舊維持在 6.4 萬元人民幣。

儘管特斯拉於 2026 年 5 月 21 日正式宣布「監督版 FSD」首次進入中國，但受限於本地數據訓練、道路規則適配及監管審批，該版本與北美版本存在明顯差異。其本質上仍屬於「L2 級輔助駕駛」，駕駛員必須全程保持專注並隨時準備接管，法律責任也完全由駕駛員承擔。