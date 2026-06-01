〈COMPUTEX〉宏碁旗下安圖斯大秀AI全方位解決方案 軟體平台加速AI AGENT落地

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-01 18:09

宏碁 (2353-TW) 旗下子公司安圖斯 (7875-TW) 今 (1) 日宣布將盛大參與 COMPUTEX TAIPEI 2026，並於宏碁集團商用商品展區呈現完整的軟體管理整合方案。隨著全球企業人工智慧發展重心逐步從模型開發邁向大規模實際部署，公司作為專業伺服器與工作站解決方案供應商，將全面展示協助企業加速人工智慧落地並提升整體運算效能之研發實力。

宏碁旗下安圖斯大秀AI全方位解決方案 軟體平台加速AI AGENT落地。(圖：shutterstock)

在產品業務展望與新創市場布局方面，安圖斯科技延續品牌於基礎設施的全面布局，旗下伺服器與工作站產品線已將應用領域涵蓋至大型模型訓練、生成式人工智慧、即時推論與邊緣運算場景。因應計算密集型任務需求，公司旗下解決方案專為高效能運算設計，全面支援最新中央處理器與圖形處理器技術，期望透過高度靈活的軟硬體整合策略，全力支持企業未來的高增長需求。

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針對核心的硬體伺服器陣容，安圖斯科技將重磅端出旗艦級伺服器 Altos BrainSphere R880 F7，該機種搭載 8 枚 NVIDIA Blackwell GPU，專為大規模模型訓練提供極致密度的算力支援。

展區另一亮點為專為大語言模型與數位雙生優化的 Altos BrainSphere 785 F6，搭載雙路第五代 AMD EPYC 處理器，最高支援 8 枚 NVIDIA RTX 6000 Blackwell 伺服器版本 GPU 或 NVIDIA H200 GPU，以 4U 模組化設計加速從訓練到即時推論的轉型。同時，現場亦展示搭載雙路 Intel Xeon 6 處理器的 R380 F7，在空間受限的環境下仍能爆發高效率的推論效能。

在工作站與智慧軟體平台層面，公司推出結合本地算力的工作站 Altos BrainSphere GB10 F1、專屬軟體平台與開源桌上型機器人之整合方案。該方案建構於安全執行環境並整合相關框架，可於企業受控環境安全部署具持續運作能力的智慧助理，實現自主代理式人工智慧應用落地。此外，現場也同步發表搭載最新 Intel Core 處理器的 P330 F6 SE，專為圖形渲染與專業創作設計，以及適用於初階開發與邊緣影像處理的 P130 F10，提供多元的配置選擇。