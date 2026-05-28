鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 15:10

外媒最新報導指出，南韓化工企業 PKC 宣佈將半導體用高純度氯氣 (Cl₂) 產能提升 50%，年產能由 1400–1500 噸增至 2100–2200 噸，投資規模達數百億韓元。

南韓媒體《THE ELEC》周四 (28 日) 報導，PKC 此次擴產是跟三星電子協同推動，因 NAND 快閃記憶體向 300 層演進及 GAA、FinFET 等先進製程帶動氯氣需求激增，且三星已要求將高純度氯化氫 (HCl) 供應範圍擴大至 NAND 與代工全流程。

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由於 HCl 由氯氣反應生成，因此擴產 HCl 必先擴產 Cl₂，加上日本東曹 (佔全球 HCl 市場 70% 以上) 供應不穩定，南韓加速供應鏈國產替代。今年 2 月，東曹曾中斷對韓供應導致生產風險。

PKC 與日本日本大陽日酸子公司 Matheson 共同主導南韓高純氯氣市場，已供應三星、SK 海力士，其群山 HCl 產線去年 6 月通過三星認證。

業績方面，PKC 今年首季營收成長 8.8% 至 702 億韓元，營業利潤增逾五成至 50 億韓元，獲利率 7.1% 創同期新高，高毛利半導體特種氣體營收增長 37.5%。PKC 今年目標是營收成長超 10%，持續向半導體及二次電池高附加值材料轉型。