鉅亨網編譯許家華 2026-05-27 10:00

CNBC 財經節目知名主持人 Jim Cramer 在最新「Lightning Round」單元中針對多檔熱門個股提出看法。他認為，目前市場資金過度追逐半導體與硬體類股，使部分科技及成長股遭受不合理賣壓，其中外送平台 DoorDash、國防科技公司 Leidos 與電子製造服務商 Flex 都出現值得留意的投資機會。

談到外送平台 DoorDash (DASH-US) 時，Cramer 直接給出「買進」建議。他表示，市場目前形成一類共同遭到資金拋售的股票，包括 Uber Technologies (UBER-US)、DoorDash 以及 Reddit (RDDT-US) 等企業。

‌



他指出，市場風格近期出現明顯轉向，投資人目前更偏好硬體與半導體公司，而對軟體及平台型企業興趣下降。除了 DoorDash 之外，資安公司 Zscaler (ZS-US) 也受到同樣情況衝擊。

Cramer 認為，DoorDash 近期股價疲弱並不完全來自基本面惡化，而更像是市場資金輪動造成的結果。他暗示，一旦市場偏好從單一集中半導體板塊重新擴散，DoorDash 等平台型企業可能重新受到青睞。

除 DoorDash 外，Cramer 也看好國防與資安承包商 Leidos Holdings (LDOS-US)。他表示，Leidos 股價近期大幅回落，甚至進入近乎「自由落體」狀態，但他認為市場反應並不合理。

他指出，Leidos 在資安與政府安全業務方面具有穩定基礎，只是缺乏市場熱度與資金關注，因此未能受到投資人追捧。他強調，即使市場短期忽視該公司，仍建議投資人逢低布局。

在電子製造服務產業方面，Cramer 也給予 Flex (FLEX-US) 高度評價。他表示，公司營運能力相當出色，甚至認為股價未來仍有再上漲 50% 的潛力。

Flex 主要提供電子產品設計、供應鏈管理及製造服務，近年受惠於 AI 伺服器、資料中心及高階電子設備需求增加，成為市場關注焦點之一。

至於房地產類股方面，Cramer 對 PulteGroup (PHM-US) 態度相對保守，反而更偏好競爭對手 Toll Brothers (TOL-US)。

他指出，Toll Brothers 高端住宅客戶中超過 20% 屬於現金購屋族群，這些買家對房貸利率敏感度較低，因此在高利率環境下較具優勢。