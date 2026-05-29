鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-29 13:30

Salesforce 共同創辦人兼執行長 Marc Benioff 周三財報電話會議中明確表示，公司目前的招募策略比以往更加聚焦。

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Benioff 表示，「過去幾年來，我們並沒有在 Srini(Salesforce 首席工程師 Srini Tallapragada) 的團隊大幅增加工程師人數。」他指出，由 1.5 萬名工程師組成的研發團隊，過去兩年人數幾乎沒有變化，原因是公司持續透過 AI 效率工具與程式碼代理提升生產力。

Benioff 進一步補充，「我們目前主要只在一個領域擴編。你可以看到員工人數確實有所成長，但新增人力主要集中在營收長 Miguel Milano 負責的銷售部門，因為我想大家都明白，我們在這裡所做的一件事——也就是銷售與溝通——AI 代理其實還無法真正做到。它們可以做好潛在客戶篩選，也能提供客戶服務。但在銷售領域，我們仍需要持續擴大團隊規模，因為市場涵蓋許多不同區塊，而我們必須觸及這些市場。因此，這將是公司持續擴張的重要一環，同時有助於提升獲利率。」

據報導，Salesforce 去年 9 月已裁撤約 4,000 名客服部門員工，以推動代理式 AI 策略。

公司最新財報表現優於市場預期，調整後每股盈餘 (EPS)3.88 美元，高於市場預估的 3.12 美元。營收 111.3 億美元，年增 13%，優於市場預估的 110.5 億美元。其中，高達 270 億美元的股票回購計畫使流通股數減少約 10%，也是 EPS 優於預期的重要原因之一。

Salesforce 全年營收財測中值為 460.5 億美元，略低於分析師原先預估的 461.2 億美元。而這個小幅低於預期的結果，正是該股在周四未能進一步上漲的原因。投資人對於 Salesforce 的 AI 布局究竟將如何、以及何時能夠轉化為可觀的營收與獲利，仍缺乏信心。

對於本季展望，Benioff 預估營收將落在 112.7 億至 113.5 億美元之間，略低於華爾街預估的 113.6 億美元——再一次地，只是稍微低於預期。但在目前這種軟體股已承受不小壓力的市場環境下，即便財測只比預期差了一點點，也足以讓空頭找到發揮空間。

Benioff 是否在這次財報電話會議中暗示，隨著 AI 大幅提升生產力，公司今年可能願意進一步精簡工程師團隊？目前還不清楚。但考量到 AI 工具發展速度，以及其他大型科技公司近期的裁員行動，即使真的發生，也不會令人太意外。

AI 影響力持續擴大，從億萬富豪 Jack Dorsey 創立的 Block(XYZ-US) 今年大幅裁員 40% 人力便可見一斑。裁員潮也席捲了亞馬遜 (AMZN-US)、甲骨文 (ORCL-US)、Coinbase(COIN-US)、Cloudflare(NET-US) 及 Meta Platforms(META-US)。

在創辦人兼 Benioff 導師 Larry Ellison 仍掌握大權情況下，甲骨文據報於 4 月 1 日在美國、墨西哥及其他國家裁撤多達 3 萬名員工。

亞馬遜則據報今年已裁減約 1.6 萬名員工，以推動 AI 效率提升計畫。

Coinbase 本月稍早宣布裁員 14%。Cloudflare 則剛裁減 20% 員工。而 Meta 目前也正進行約 10% 的人力縮減。