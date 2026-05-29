鉅亨網編譯許家華 2026-05-29 08:50

特斯拉 (TSLA-US) 在美國德州推動 Robotaxi 自駕計程車業務持續擴張，但最新官方文件顯示，其無人駕駛車隊規模仍遠遠落後 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Waymo。

根據德州車輛管理局 (DMV) 最新公開資料，截至目前，特斯拉在德州獲准營運的無人駕駛計程車僅 42 輛，不到 Waymo 在當地 577 輛車隊規模的十分之一。

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資料顯示，Alphabet 旗下自駕部門 Waymo 目前仍是德州最大 Robotaxi 業者之一，而特斯拉甚至落後部分規模較小的競爭對手。

其中，自駕車業者 AV Ride 在德州已獲准 317 輛自動駕駛車輛營運；亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Zoox 則有 35 輛。

這批資料於 5 月 28 日正式上線，時間點恰逢德州新版自駕車法規生效。新法進一步強化州政府對商業無人駕駛營運商的監管權限。

過去德州對自駕車監管相對寬鬆，只要求自駕車符合一般車輛相同的保險與安全標準即可上路測試或營運。

不過新版法規要求，包括特斯拉、Waymo 等所有無人駕駛營運商，都必須自行認證旗下車輛屬於 SAE 標準中的 Level 4 自駕等級。

所謂 Level 4，通常代表車輛可在一般道路與正常天候下，在沒有駕駛員介入情況下自主行駛。

Waymo 多年來一直將其 Robotaxi 系統定義為 Level 4 自駕技術，但特斯拉過去向監管機關提交的文件中，多數車輛仍被歸類為 Level 2 駕駛輔助系統。

Level 2 意味車輛雖具備部分自動駕駛能力，但仍需駕駛持續監控並隨時接管。

特斯拉自 2025 年 6 月起開始在德州營運 Robotaxi 服務，但至今尚未詳細說明，其如何完成車隊 Level 4 自我認證程序。公司並未立即回應媒體置評請求。

市場目前高度關注特斯拉 Robotaxi 進展，因執行長馬斯克 (Elon Musk) 近年已將無人駕駛與 AI 機器人視為公司未來核心成長引擎。

在全球電動車市場競爭急速升溫之際，特斯拉正面臨來自比亞迪、傳統車廠與中國電動車品牌的壓力，因此市場愈來愈關注 Robotaxi 是否能成為新的獲利來源。

不過，目前特斯拉與 Waymo 之間仍存在巨大差距。

Waymo 目前全美商業化 Robotaxi 車隊規模已接近 4000 輛，並持續快速擴張至更多城市。該公司目前已在鳳凰城、舊金山、洛杉磯與奧斯汀等地提供付費無人計程車服務。

相比之下，特斯拉目前僅在德州有限區域推動 Robotaxi 服務，且規模仍相對有限。

此外，安全問題仍是市場關注焦點。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 文件，特斯拉奧斯汀 Robotaxi 車隊自 2025 年 7 月至 2026 年 4 月期間，共發生 17 起已知事故。

其中 2 起事故造成輕傷，另有 1 起需住院治療，而事故發生時車內均仍有安全監督人員。

監管機構目前也持續調查特斯拉 Full Self-Driving(FSD) 系統在能見度不佳、道路施工與緊急狀況下的表現。

另一方面，特斯拉也正積極向其他州擴張。公司已向亞利桑那州、內華達州與佛州申請無人駕駛測試許可，但尚未在當地正式推出付費 Robotaxi 服務。

分析人士指出，隨著美國各州開始建立更完整的自駕車監管框架，未來 Robotaxi 市場競爭將不只比拼 AI 技術，也包括安全紀錄、法規合規能力與車隊規模。