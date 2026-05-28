鉅亨網編譯許家華 2026-05-29 07:50

隨著 AI 概念股持續飆漲，CNBC 節目主持人吉姆．克雷默 (Jim Cramer) 警告，許多投資人正因為三大錯誤觀念，而錯失本輪 AI 牛市中最具爆發力的贏家。

克雷默週四 (28 日) 在《Mad Money》節目中指出，市場近期對 AI 概念股的熱情再度升溫，其中 Snowflake(SNOW-US)公布財報後股價單日暴漲約 36%，就是典型案例。不過他認為，許多投資人可能根本沒有參與到這波漲勢。

‌



Snowflake 稍早公布優於預期的財報，同時宣布將對亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務 AWS 投入 60 億美元長期合作承諾，顯示企業 AI 與雲端需求仍快速成長。

克雷默認為，投資人目前主要犯下三個錯誤。

首先，他指出，愈來愈多人過度依賴指數型基金與 ETF，導致無法真正分享到個股爆發性成長帶來的超額報酬。

「現在大家都被告知只能買指數基金與 ETF，但如果你只這樣做，就不會真正擁有 Snowflake。」他說。

不過克雷默也強調，他並不反對指數投資，過去仍建議投資人先把第一筆 1 萬美元投入低成本大盤 ETF，再逐步研究個股。

第二個錯誤則是，許多投資人往往因為投資邏輯「看起來太明顯」，反而選擇忽略機會。

克雷默表示，如果一家軟體公司能成功找到 AI 商業模式，投資人應該進一步思考，其他大型企業軟體公司是否也會受惠。

近期包括甲骨文、微軟與亞馬遜等大型雲端業者均持續大幅擴張 AI 資料中心與算力建設。甲骨文本月稍早才宣布新增多項 AI 資料中心合作案，而微軟則持續加碼 OpenAI 相關基礎設施投資。

第三個錯誤則是，許多投資人至今仍受到 2000 年網路泡沫崩盤陰影影響，因此不敢完全投入當前 AI 行情。

克雷默表示，許多人因為當年科技股暴跌而產生長期心理陰影，但如今市場環境與當年已完全不同。

「因為那 14 個半月的崩盤經驗，很多人錯過了真正能賺大錢的公司。」他說。

他強調，與 1990 年代末大量沒有獲利能力的網路公司不同，如今 AI 龍頭企業大多擁有穩定現金流、實際獲利能力與成熟商業模式。

克雷默特別看好 AI 基礎建設供應鏈。他表示，目前「所有記憶體與儲存公司都表現驚人」。

近期 AI 熱潮已帶動整體半導體與資料中心供應鏈業績全面升溫。戴爾科技 (DELL-US) 本週公布財報時便表示，AI 伺服器營收年增高達 757%，全年 AI 營收預估更上調至 600 億美元。

輝達 (NVDA-US) 日前公布財報後，也再次上調 AI 晶片出貨預測，市場持續預期生成式 AI 帶動的資料中心投資循環仍遠未結束。

不過市場上仍有不少空頭認為，AI 概念股估值過高，未來恐重演 2000 年科技泡沫。

對此，克雷默表示，目前市場距離 AI 資料中心熱潮結束仍相當遙遠。

「這次市場完全不同，而且 AI 資料中心繁榮距離結束，恐怕比空頭想像得還遠。」他說。