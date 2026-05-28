鉅亨網編譯許家華
隨著 AI 概念股持續飆漲，CNBC 節目主持人吉姆．克雷默 (Jim Cramer) 警告，許多投資人正因為三大錯誤觀念，而錯失本輪 AI 牛市中最具爆發力的贏家。
克雷默週四 (28 日) 在《Mad Money》節目中指出，市場近期對 AI 概念股的熱情再度升溫，其中 Snowflake(SNOW-US)公布財報後股價單日暴漲約 36%，就是典型案例。不過他認為，許多投資人可能根本沒有參與到這波漲勢。
Snowflake 稍早公布優於預期的財報，同時宣布將對亞馬遜 (AMZN-US) 旗下雲端服務 AWS 投入 60 億美元長期合作承諾，顯示企業 AI 與雲端需求仍快速成長。
克雷默認為，投資人目前主要犯下三個錯誤。
首先，他指出，愈來愈多人過度依賴指數型基金與 ETF，導致無法真正分享到個股爆發性成長帶來的超額報酬。
「現在大家都被告知只能買指數基金與 ETF，但如果你只這樣做，就不會真正擁有 Snowflake。」他說。
不過克雷默也強調，他並不反對指數投資，過去仍建議投資人先把第一筆 1 萬美元投入低成本大盤 ETF，再逐步研究個股。
第二個錯誤則是，許多投資人往往因為投資邏輯「看起來太明顯」，反而選擇忽略機會。
克雷默表示，如果一家軟體公司能成功找到 AI 商業模式，投資人應該進一步思考，其他大型企業軟體公司是否也會受惠。
他點名指出，包括 Salesforce(CRM-US)、甲骨文 (ORCL-US) 與微軟 (MSFT-US) 等公司，都可能在企業 AI 浪潮中持續受益。
近期包括甲骨文、微軟與亞馬遜等大型雲端業者均持續大幅擴張 AI 資料中心與算力建設。甲骨文本月稍早才宣布新增多項 AI 資料中心合作案，而微軟則持續加碼 OpenAI 相關基礎設施投資。
第三個錯誤則是，許多投資人至今仍受到 2000 年網路泡沫崩盤陰影影響，因此不敢完全投入當前 AI 行情。
克雷默表示，許多人因為當年科技股暴跌而產生長期心理陰影，但如今市場環境與當年已完全不同。
「因為那 14 個半月的崩盤經驗，很多人錯過了真正能賺大錢的公司。」他說。
他強調，與 1990 年代末大量沒有獲利能力的網路公司不同，如今 AI 龍頭企業大多擁有穩定現金流、實際獲利能力與成熟商業模式。
克雷默特別看好 AI 基礎建設供應鏈。他表示，目前「所有記憶體與儲存公司都表現驚人」。
他點名包括美光 (MU-US)、希捷(STX-US)、SanDisk 與威騰(WDC-US) 等公司，都正受惠於 AI 資料中心對高頻寬記憶體(HBM)、儲存設備與企業硬碟需求暴增。
近期 AI 熱潮已帶動整體半導體與資料中心供應鏈業績全面升溫。戴爾科技 (DELL-US) 本週公布財報時便表示，AI 伺服器營收年增高達 757%，全年 AI 營收預估更上調至 600 億美元。
輝達 (NVDA-US) 日前公布財報後，也再次上調 AI 晶片出貨預測，市場持續預期生成式 AI 帶動的資料中心投資循環仍遠未結束。
不過市場上仍有不少空頭認為，AI 概念股估值過高，未來恐重演 2000 年科技泡沫。
對此，克雷默表示，目前市場距離 AI 資料中心熱潮結束仍相當遙遠。
「這次市場完全不同，而且 AI 資料中心繁榮距離結束，恐怕比空頭想像得還遠。」他說。
分析人士指出，隨著大型科技公司持續投入數千億美元建設 AI 基礎設施，AI 產業正從單純題材炒作，逐漸轉向真實企業獲利與資本支出循環，這也是本輪 AI 行情與過去網路泡沫最大的差異之一。
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