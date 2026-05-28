鉅亨網編譯許家華 2026-05-28 09:20

Meta Platforms(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週三 (27 日) 表示，如果公司未來在資料中心與 AI 基礎建設投資過度、出現多餘算力，Meta 不排除進軍雲端運算市場，與亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭正面競爭。

祖克柏在 Meta 年度股東大會上回應股東提問時表示，進軍雲端業務「絕對在考慮範圍內」。他指出，目前已有許多外部企業主動接觸 Meta，希望公司提供 API 服務，或向 Meta 購買多餘運算能力。

‌



祖克柏透露，幾乎每週都有企業詢問 Meta 是否願意出租算力，甚至願意支付高於 Meta 原始採購成本的價格。他表示，Meta 目前尚未這麼做，是因為公司認為所有算力未來都會用於自身 AI 發展。

不過他也坦言，如果 Meta 未來發現基礎建設投資超過實際需求，將有能力把部分運算資源對外出租，而這也是公司願意持續大規模投資 AI 基礎建設的重要原因之一。

目前美國四大超大型雲端服務供應商 (hyperscaler) 中，Meta 是唯一尚未經營雲端基礎設施與企業雲端服務業務的公司，其餘包括亞馬遜 AWS、微軟 Azure，以及 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google Cloud，都已建立龐大企業雲端市場。

儘管尚未跨足雲端服務市場，Meta 近年 AI 投資規模卻已與競爭對手相當。公司今年 4 月上調 2026 年 AI 相關資本支出預測，由原本 1150 億至 1350 億美元，提高至 1250 億至 1450 億美元，顯示 Meta 正加速建設大型 AI 資料中心與算力基礎設施。

不過市場對龐大支出感到擔憂。Meta 雖公布優於預期的第一季財報，但股價在財報後仍一度下跌 7%，反映投資人對 AI 燒錢速度與未來獲利模式存疑。

分析人士指出，若 Meta 最終開放外部租用運算資源，將可能成為新的營收來源，也代表全球 AI 算力競爭正從單純模型競賽，進一步延伸至基礎設施與雲端市場。

除了雲端布局外，祖克柏也談到 Meta 未來 AI 商業化方向。他表示，未來 AI 個人助理與 AI 代理 (agent) 將愈來愈重要，而高階版本的 AI 服務有機會採取付費模式。

Meta 近期已開始測試旗下 Meta AI 應用程式與網站的訂閱服務，這也是公司首次針對 AI 功能向消費者收費。根據 Meta 公布方案，訂閱價格分為每月 7.99 美元與 19.99 美元兩種版本，初期將在新加坡、瓜地馬拉與玻利維亞推出。

目前 Meta 在 WhatsApp 等平台提供部分 AI 功能，但仍維持免費。祖克柏表示，公司正在建立長期 AI 變現模式，希望未來透過高階 AI 服務與更多算力需求創造收益。

Meta 近期也推出最新 AI 模型 Muse Spark，並持續強化 AI 個人助理與生成式 AI 產品布局，希望與 OpenAI、微軟、Alphabet 以及亞馬遜等競爭對手抗衡。