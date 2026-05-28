〈財報〉AI業務暴增757% 戴爾Q1營收年增近90% 創重新上市後最快成長 盤後飆漲近30%

鉅亨網編譯許家華 2026-05-29 06:10

戴爾科技 (DELL-US) 週四 (28 日) 公布最新財報後股價強勢飆升，盤後一度大漲 27%，原因是公司交出自 2018 年重新上市以來最快營收成長紀錄，並大幅優於市場預期。在 AI 伺服器需求爆發帶動下，戴爾營收年增近 88%，AI 相關業務更成為推動公司成長的核心引擎。

（圖：Shutterstock)

根據財報，戴爾會計年度第一季 (截至 5 月 1 日) 的調整後每股盈餘 (EPS) 達 4.86 美元，遠高於 LSEG 統計市場預估的 2.94 美元；營收則達 438.4 億美元，也大幅超越市場預估的 354.3 億美元。

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公司表示，單季營收年增 87.7%，創 2018 年重新上市以來最大增幅。戴爾自 2013 年私有化後，於 2018 年重新回到公開市場，此前歷史最高年增率為今年 1 月季度的 39%。

AI 熱潮成為戴爾爆發性成長的主要推手。公司近年積極組裝搭載輝達 (NVDA-US)GPU 的 AI 伺服器，成功搭上生成式 AI 算力需求浪潮。

戴爾指出，本季 AI 伺服器營收年增高達 757%，達 161 億美元。公司目前擁有超過 5000 家 AI 伺服器客戶，涵蓋新興雲端服務商 (neocloud)、主權 AI 計畫與大型企業客戶。

隨著需求持續升溫，戴爾同步上調全年 AI 相關營收預測，從今年 2 月原先預估的 500 億美元，上修至 600 億美元，代表年增幅將達 144%。

戴爾副董事長兼營運長 Jeff Clarke 表示，目前 AI 需求不只來自大型科技公司，也包括半導體企業與各類企業客戶，這些公司正利用 AI 算力推動推論 (inference) 與 AI 代理 (agentic AI) 工作負載。

除了 AI 伺服器外，傳統伺服器與網通設備需求也同步加速成長。負責伺服器與資料中心設備的基礎設施解決方案部門 (Infrastructure Solutions Group) 營收暴增 181%，達 290 億美元，遠高於 StreetAccount 預估的 224 億美元。

Clarke 指出，傳統伺服器銷量近期也明顯改善，顯示企業 IT 支出正同步回溫。

另一方面，包含商用與消費型 PC 的客戶解決方案部門 (Client Solutions Group) 營收年增 17%，達 146 億美元，也優於市場預估的 128 億美元。公司本季同步推出多款新型商務筆電與工作站產品，希望搶攻企業 AI PC 升級潮。

戴爾最新一季淨利更大增至 34.4 億美元，或每股 5.24 美元，遠高於去年同期的 9.65 億美元、每股 1.37 美元。

受 AI 帶動的全球記憶體短缺影響，戴爾今年 1 月已調漲產品價格。Clarke 坦言，目前市場仍面臨明顯供應瓶頸，尤其是 DRAM 與 NAND 快閃記憶體供應仍相當吃緊。

市場近年持續擔憂 AI 熱潮可能導致高頻寬記憶體 (HBM)、DRAM 與 GPU 供應不足。包括美光 (MU-US)、SK 海力士與三星電子近期均大幅擴產，以因應 AI 資料中心需求。

Clarke 也警告，公司預期 2027 財年下半年供應鏈壓力仍將持續。

展望第二季，戴爾預估調整後 EPS 將達 4.80 美元，營收介於 440 億至 450 億美元之間，遠高於 LSEG 市場預估的每股 2.98 美元與 349.7 億美元營收。

戴爾同時上調 2027 財年全年財測，最新預估調整後 EPS 將達 17.90 美元，全年營收介於 1650 億至 1690 億美元，中位數隱含年增率約 47%。市場原先預估僅為每股 13.09 美元與 1425 億美元營收。

今年以來，戴爾股價截至週四收盤已累計大漲超過 150%，遠高於標普 500 指數同期約 10% 的漲幅，成為 AI 基礎建設熱潮下最大受惠企業之一。

值得注意的是，美國總統川普近期也成為戴爾股東之一。根據美國政府道德申報文件，川普於第一季買進戴爾股票。本月稍早白宮活動上，他甚至公開表示：「去買戴爾股票。」

此外，美國國防部週三也宣布，將授予戴爾一份為期 5 年、價值 97 億美元的合約，負責提供微軟 (MSFT-US)365 與相關企業軟體服務。此前戴爾執行長 Michael Dell 與妻子 Susan Dell 才剛捐出 62.5 億美元，用於支持川普提出的「川普帳戶 (Trump Accounts)」計畫。

分析人士指出，AI 基礎建設需求目前正全面帶動伺服器、網通設備、記憶體與企業 PC 市場復甦，而戴爾在企業資料中心與 AI 伺服器市場的深厚布局，使其成為本波 AI 資本支出循環中的最大贏家之一。

以下 AI 彙整第一季財報與第二季和 2027 全年財測：

第一季財報 (截至 2026 年 5 月 1 日)

項目 第一季實際數據 市場預估 / 去年同期 年增幅 / 差異 營收 438.4 億美元 354.3 億美元 年增 87.7% 調整後 EPS 4.86 美元 2.94 美元 大幅優於預期 淨利 34.4 億美元 9.65 億美元 超過 3 倍成長 每股淨利 5.24 美元 1.37 美元 大幅成長 AI 伺服器營收 161 億美元 約 18.8 億美元 (去年同期推估) 年增 757% Infrastructure Solutions Group 營收 290 億美元 224 億美元 年增 181% Client Solutions Group 營收 146 億美元 128 億美元 年增 17% AI 客戶數 超過 5000 家 — 持續擴大 股價表現 年初至今漲逾 150% 標普 500 漲約 10% 明顯領先大盤

第二季財測

項目 第二季公司預測 市場預估 差異 營收 440 億至 450 億美元 349.7 億美元 明顯優於預期 調整後 EPS 4.80 美元 2.98 美元 大幅優於預期

2027 財年展望