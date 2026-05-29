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劉揚偉：AI需求旺 對鴻海成長動能充滿信心

鉅亨網編譯陳又嘉

《路透》報導，台灣電子代工大廠鴻海 (2317-TW)(HNHPF) 董事長劉揚偉周五 (29 日) 表示，受惠於 AI 需求持續飆升，公司對未來成長動能抱持「高度信心」。

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劉揚偉指AI需求強勁，對鴻海成長動能充滿信心(圖：Shutterstock)

鴻海是輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最大的 AI 伺服器供應商，也是蘋果 (AAPL-US) 最主要的 iPhone 組裝廠。


公司本月公布，第一季獲利年增 19%，優於市場預期，主要受全球 AI 產品需求強勁帶動。

劉揚偉在新北市舉行的股東常會上表示，AI 需求依然十分旺盛，而主要雲端服務供應商今年的資本支出已超過 7,000 億美元。他談到，「他們的資本支出就是我們的市場。這個數字今年已經達到 7,000 億美元，而明年的資本支出有機會進一步達到 1 兆美元。這讓我們對未來的成長動能充滿信心。」

鴻海本月也表示，隨著 AI 伺服器產能持續擴張，今年資本支出預計將較去年的 1,740 億元新台幣 (約 55.5 億美元) 增加 30%。

儘管 AI 業務持續成長，鴻海今年以來股價累計上漲 19%，仍落後台灣加權指數同期 54% 的漲幅。

截至發稿，鴻海股價勁揚超過 7%。


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