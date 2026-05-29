劉揚偉：AI需求旺 對鴻海成長動能充滿信心

鴻海是輝達 (Nvidia)( NVDA-US ) 最大的 AI 伺服器供應商，也是蘋果 ( AAPL-US ) 最主要的 iPhone 組裝廠。

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劉揚偉在新北市舉行的股東常會上表示，AI 需求依然十分旺盛，而主要雲端服務供應商今年的資本支出已超過 7,000 億美元。他談到，「他們的資本支出就是我們的市場。這個數字今年已經達到 7,000 億美元，而明年的資本支出有機會進一步達到 1 兆美元。這讓我們對未來的成長動能充滿信心。」