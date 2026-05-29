鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-29 09:30

《Yahoo Finance》報導，高盛 (Goldman Sachs) 營運長 John Waldron 周四 (28 日) 在紐約舉行的 Bernstein 戰略決策會議(Bernstein Strategic Decisions Conference) 上表示，通膨是目前經濟面臨的「最大風險因素」。

Waldron 談到，「我認為通膨可能是目前最大的風險因素，也是我個人最擔心的問題。」

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他指出，若全球長天期利率持續上升，「將影響整體經濟的資金成本，以及消費者行為。」

當日稍早，美國經濟分析局 (BEA) 公布了聯準會 (Fed) 高度關注的通膨數據——個人消費支出物價指數(PCE)。4 月 PCE 數據創下三年來最高水準。

本月稍早，債券市場也再度釋出訊號，顯示目前利率可能仍不足以抑制通膨。根據 CME FedWatch，目前多數交易員認為聯準會今年升息機率 (50.5%) 略高於維持利率不變(49%)。

目前市場對通膨的憂慮，很大一部分來自於高利率將如何影響美國經濟的重要成長動能：AI 帶動的大規模基礎建設投資。

Apollo 經濟學家 Torsten Sløk 在周三報告中表示，「利率仍可能繼續上升，因為升息尚未真正讓經濟與通膨降溫。」他指出，AI 驅動的支出正影響整個金融市場，而且相較於車貸與房貸等消費貸款，這類 AI 投資對利率敏感度低得多。

儘管市場憂慮升溫，Waldron 認為目前仍未出現明顯惡化訊號，「我認為大家都對此感到擔憂，但目前還沒有真正令人擔心的跡象。」並指出，AI 及其他活動正推動融資需求創下新高。