鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-29 12:00

AI熱不只帶旺記憶體股，這3檔資安股也正狂飆(圖：Shutterstock)

資安類股近來在市場上重新受到投資人青睞，而且背後理由相當充分。

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過去一個月，CrowdStrike(CRWD-US) 股價大漲 45%，Palo Alto Networks(PANW-US) 上漲 40%，SailPoint(SAIL-US) 也大漲 41%。原因是華爾街分析師近期對資安產業態度轉趨樂觀。

市場在過去一年曾擔心 Anthropic 的 AI 模型將讓部分資安公司業務被取代，相關股票一度承壓。但如今，市場敘事似乎正在改變。

AI 反而可能帶動新一波資安需求

Wolfe Research 分析師近期調升 CrowdStrike 評級時指出，Anthropic 的 Mythos AI 模型可能成為新一波 AI 驅動資安需求的催化劑。

華爾街其他機構也持相似看法。Evercore 分析師 Peter Levine 在最新報告中表示，「我們認為市場低估了企業導入 AI 後所擴大的攻擊面，以及完全自動化資安營運目前仍存在的限制。」

他指出，AI 目前已對漏洞發現、紅隊測試 (Red-team testing)、漏洞利用分析及惡意軟體研究流程等領域帶來重大改變，這些技術正同時加速攻擊與防禦能力。

「我們了解到，能夠優先取得先進模型的供應商 (Palo Alto Networks 與 CrowdStrike)，很可能將受惠於更快速的修復周期、開發效率提升，以及漏洞發現與生產層級防護之間更緊密的整合。」

根據 McKinsey 估計，全球資安支出規模約為 2,200 億美元，且預計未來每年仍將成長 13%。

McKinsey 研究人員表示，「企業 AI 已進入代理式階段，在這個階段中，自主系統能以機器速度獨立執行複雜任務。在經歷一波 AI 輔助工作流程的試驗之後，企業如今開始在基礎設施、身分管理、工程與資安環境中部署 AI 代理。未來 12 個月內，企業預期已全面實施的代理式 AI 解決方案占比將增加超過一倍。隨著企業開始擁抱 AI 代理，潛在網路攻擊的攻擊面也正在擴大。」

McKinsey 認為，資安公司的機會在於導入更多 AI 功能、解決企業日益增加的代理式 AI 安全問題。但在以下三大領域最具挑戰：身分與存取管理 (IAM)、威脅偵測、資安營運自動化。