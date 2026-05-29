鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-29 15:07

隨著全球氣候危機加劇，世界氣象組織 (WMO) 本周發布最新預測指出，全球氣溫在未來 5 年內極有可能持續維持在歷史最高水準。報告警告，在 2026 年至 2030 年間，有高達 86% 的機率會出現超越 2024 年的史上最熱年份。

世界氣象組織警示：2030年前恐創史上最熱紀錄(圖:shutterstock)

突破 1.5°C 警戒線機率激增

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根據 WMO 委託英國氣象局 (Met Office) 進行的預測，2026 年至 2030 年間的全球平均近地表氣溫將比工業化前 (1850-1900 年) 平均水準高出 1.3°C 至 1.9°C。報告中指出一個令人憂心的趨勢：這 5 年間，至少有 1 年暫時超過 1.5°C 溫控目標的機率高達 91%；而這 5 年的平均氣溫超過 1.5°C 的可能性也有 75%。

目前，2024 年已被列為有記錄以來最熱的一年，全球平均氣溫比工業化前水準高出 1.55°C。儘管《巴黎協定》設定的 1.5°C 目標是以 20 年為週期的長期評估，個別年份的超標並不代表目標徹底失敗，但科學家警告，暫時性超標的頻率正不斷增加。

聖嬰現象與北極暖化加速

氣象專家特別點名 2027 年可能成為下一個破紀錄的年份。這是因為預計於 2026 年底形成的聖嬰現象 (El Niño) 將把儲存在海洋中的熱量釋放到大氣中，進一步推高全球氣溫。

此外，預測顯示北極地區的暖化速度是全球平均水準的 3 倍以上，未來 5 個北極冬季的氣溫預計將比近期平均高出 2.8°C。

全球熱浪衝擊與人道危機

這份預警發布之際，全球多地正遭受極端高溫肆虐。歐洲受「熱穹頂」效應影響，多國在 5 月便出現盛夏高溫。倫敦邱園測得 35.1°C，刷新英國 5 月最高溫紀錄，並造成通勤混亂與溺水事故。西班牙多地氣溫接近 40°C，義大利則對多座城市發布紅色高溫預警。

在亞洲，印度多地最高氣溫衝上 47°C，已造成數十人因高溫死亡，並引發嚴重的用水與用電短缺。聯合國氣候主管 Simon Stiell 表示，歐洲與亞洲的熱浪是氣候危機「殘酷的提醒」，不僅威脅人類生命，也對經濟造成沉重打擊。

基礎設施與適應挑戰

高溫暴露了現有基礎設施的脆弱性。英國氣候變化委員會 (CCC) 估計，英國每年需投入 110 億英鎊來加強基礎設施以應對氣候衝擊，包括醫院與學校的冷卻措施。氣象學家指出，歐洲多數家庭未普及空調，加之人口老齡化，長時間高溫將大幅增加民眾的健康風險。

氣候分析組織 (Climate Analytics) 執行長 Bill Hare 表示，WMO 的警告凸顯了各國政府在削減溫室氣體排放方面的失敗，現在急需增加對氣候脆弱國家的適應投資。