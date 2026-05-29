高盛：全球原油庫存 逼近「百日警戒線」！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-29 09:32

美國高盛集團的測算顯示，全球原油庫存最快 5 月底跌破相當於全球 100 天需求量的水準。

高盛集團的測算指出，截至 4 月底，全球原油庫存約相當於全球 101 天需求量，預計 5 月底將降至 98 天。其中，通過衛星等方式可觀測的「可視庫存」預估僅剩 73 天需求量。

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目前每天只有少數船隻能夠通過荷姆茲海峽，導致全球每天原油供應損失超過 1,000 萬桶。

埃克森美孚公司 28 日也警告，未來幾周石油庫存將降至歷史最低水準，這將導致油價飆升，抑制需求。

埃克森美孚公司高級副總裁 Neil Chapman 在紐約表示：「我們正接近前所未有的庫存水準。」

「真的是非常非常低的水準，」Chapman 說，「這種庫存會在兩周或三周內達到極限，在達到那個水準之後，（石油）價格就會飆漲。」