鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 01:30

蘋果 (AAPL-US) 準備在 6 月 8 日全球開發者大會 (WWDC) 上，正式揭曉近年最大規模的 Siri 改版與 AI 策略升級。根據《彭博》周四 (28 日) 報導，新版 Siri 將成為 iOS 27 核心功能，不僅導入全新介面與聊天機器人模式，還將整合 Google Gemini 等 AI 技術，試圖迎頭趕上 OpenAI、Google(GOOGL-US) 與三星等競爭對手。

蘋果iOS 27大改版曝光！Siri全面AI化挑戰ChatGPT(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，這將是 Siri 問世近 15 年來最大幅度改版，也是蘋果 AI 布局的重要轉折點。新版 Siri 最快有望於今年 9 月隨 iPhone 18 系列推出，市場也視其為執行長庫克 (Tim Cook) 卸任前最後一項重大產品布局之一。

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蘋果早在 2024 年就曾預告部分 AI 功能，但因開發延宕與技術問題，多項功能遲遲未正式推出，導致蘋果在生成式 AI 競賽中逐漸落後。過去一年，蘋果持續重建 Siri 底層模型，並重新調整 AI 發展方向。

新版 Siri 整合 Gemini 挑戰 ChatGPT 與 Perplexity

新版 Siri 將導入先前延後推出的 AI 功能，包括理解個人資料、分析螢幕內容，以及跨 App 執行任務等能力。同時，蘋果也重新設計整體操作介面，並新增類似 ChatGPT 的聊天機器人模式。

根據報導，Siri 未來將常駐於 iPhone 的動態島 (Dynamic Island)，成為類似「全天候 AI 助理」的存在。使用者除了可透過語音喚醒 Siri，也能從螢幕上方向下滑動，開啟全新的「Search or Ask」介面，以文字或語音進行搜尋與互動。

新版 Siri 還將支援 AI 網頁搜尋功能，直接與 Perplexity 等 AI 搜尋服務競爭。系統能根據使用者個人資料、訊息、郵件、行事曆與筆記內容，自動完成行程安排、撰寫郵件或搜尋資訊等任務。

蘋果也測試將第三方 AI 代理服務整合進 iOS 27。目前除了 OpenAI 的 ChatGPT 外，蘋果內部也已測試 Google Gemini 與 Anthropic Claude 等模型。未來使用者可直接在 Siri 介面切換不同 AI 服務。

報導指出，新版 Siri App 介面將與 ChatGPT、Claude 等產品類似，提供聊天紀錄、語音模式、文字輸入與附件上傳功能，支援文件與照片分析。

AI 深入相機與照片功能 蘋果拚翻身 AI 競賽

除了 Siri 外，蘋果也計畫大幅強化相機與照片 App 的 AI 功能。新版相機 App 將新增可自訂控制介面，讓使用者自由調整快捷功能與專業拍攝設定。

此外，Siri 未來也將直接整合進相機模式，取代目前 Visual Intelligence 功能。使用者可拍攝照片後，直接交由 AI 分析，甚至連接 Google 反向圖片搜尋等服務。市場認為，這項設計可能是蘋果為未來智慧眼鏡與搭載鏡頭的 AirPods 鋪路。

照片 App 方面，蘋果將新增「Reframe」與「Extend」等 AI 功能。其中，Reframe 可重新調整照片視角，Extend 則可透過 AI 生成原本未拍攝到的畫面區域。

蘋果也正在測試自然語言照片編輯功能，未來使用者只需輸入文字或語音指令，就能完成裁切、調色等修圖操作。

此外，iOS 27 還將推出支援自然語言的新版捷徑 (Shortcuts)App，讓使用者直接用口語建立自動化流程，例如「回家開車時自動播放音樂並傳送 ETA 給家人」。