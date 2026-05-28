蘋果iOS 27大改版曝光！Siri全面AI化挑戰ChatGPT
鉅亨網編譯段智恆
蘋果 (AAPL-US) 準備在 6 月 8 日全球開發者大會 (WWDC) 上，正式揭曉近年最大規模的 Siri 改版與 AI 策略升級。根據《彭博》周四 (28 日) 報導，新版 Siri 將成為 iOS 27 核心功能，不僅導入全新介面與聊天機器人模式，還將整合 Google Gemini 等 AI 技術，試圖迎頭趕上 OpenAI、Google(GOOGL-US) 與三星等競爭對手。
報導指出，這將是 Siri 問世近 15 年來最大幅度改版，也是蘋果 AI 布局的重要轉折點。新版 Siri 最快有望於今年 9 月隨 iPhone 18 系列推出，市場也視其為執行長庫克 (Tim Cook) 卸任前最後一項重大產品布局之一。
蘋果早在 2024 年就曾預告部分 AI 功能，但因開發延宕與技術問題，多項功能遲遲未正式推出，導致蘋果在生成式 AI 競賽中逐漸落後。過去一年，蘋果持續重建 Siri 底層模型，並重新調整 AI 發展方向。
新版 Siri 整合 Gemini 挑戰 ChatGPT 與 Perplexity
新版 Siri 將導入先前延後推出的 AI 功能，包括理解個人資料、分析螢幕內容，以及跨 App 執行任務等能力。同時，蘋果也重新設計整體操作介面，並新增類似 ChatGPT 的聊天機器人模式。
根據報導，Siri 未來將常駐於 iPhone 的動態島 (Dynamic Island)，成為類似「全天候 AI 助理」的存在。使用者除了可透過語音喚醒 Siri，也能從螢幕上方向下滑動，開啟全新的「Search or Ask」介面，以文字或語音進行搜尋與互動。
新版 Siri 還將支援 AI 網頁搜尋功能，直接與 Perplexity 等 AI 搜尋服務競爭。系統能根據使用者個人資料、訊息、郵件、行事曆與筆記內容，自動完成行程安排、撰寫郵件或搜尋資訊等任務。
蘋果也測試將第三方 AI 代理服務整合進 iOS 27。目前除了 OpenAI 的 ChatGPT 外，蘋果內部也已測試 Google Gemini 與 Anthropic Claude 等模型。未來使用者可直接在 Siri 介面切換不同 AI 服務。
報導指出，新版 Siri App 介面將與 ChatGPT、Claude 等產品類似，提供聊天紀錄、語音模式、文字輸入與附件上傳功能，支援文件與照片分析。
AI 深入相機與照片功能 蘋果拚翻身 AI 競賽
除了 Siri 外，蘋果也計畫大幅強化相機與照片 App 的 AI 功能。新版相機 App 將新增可自訂控制介面，讓使用者自由調整快捷功能與專業拍攝設定。
此外，Siri 未來也將直接整合進相機模式，取代目前 Visual Intelligence 功能。使用者可拍攝照片後，直接交由 AI 分析，甚至連接 Google 反向圖片搜尋等服務。市場認為，這項設計可能是蘋果為未來智慧眼鏡與搭載鏡頭的 AirPods 鋪路。
照片 App 方面，蘋果將新增「Reframe」與「Extend」等 AI 功能。其中，Reframe 可重新調整照片視角，Extend 則可透過 AI 生成原本未拍攝到的畫面區域。
蘋果也正在測試自然語言照片編輯功能，未來使用者只需輸入文字或語音指令，就能完成裁切、調色等修圖操作。
此外，iOS 27 還將推出支援自然語言的新版捷徑 (Shortcuts)App，讓使用者直接用口語建立自動化流程，例如「回家開車時自動播放音樂並傳送 ETA 給家人」。
市場認為，蘋果此次大規模 AI 改版，不僅攸關 iPhone 18 Pro 銷售表現，也將決定蘋果能否重新奪回 AI 競賽主導權。
延伸閱讀
- 美國GDP下修、PCE升溫！華爾街憂停滯性通膨風險升高 Fed壓力山大
- 美國4月耐久財訂單月增7.9% 波音訂單帶動成長
- 〈美股早盤〉油價反彈壓抑市場情緒 主要指數走低
- 美國上周初領失業金人數升至21.5萬 就業市場仍具韌性
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇