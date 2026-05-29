鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-29 12:05

輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳在科技巨頭雲集的「兆元宴」上，再度點出 AI 發展的關鍵瓶頸，直言「沒有能源，就無法實現經濟成長」，凸顯在 AI 算力快速擴張的背後，電力供給為科技產業最迫切面臨的挑戰 。市場資金近期積極反映這項「缺電焦慮」，帶動台股掛牌的能源類 ETF 近期表現轉強 。其中，FT 潔淨能源（00899-TW）近一個月收盤價來到 29.32 元，單月漲幅高達 15.43%，不僅在同類型標的中奪冠，更強勢超越加權指數同期的 11.02% 漲幅，成為盤面最亮眼的焦點 。

隨著全球 AI 產業進入爆發期，市場預估至 2030 年全球 AI 耗電量將飆升至 1200 太瓦時，電力來源與電網建設已成為支撐 AI 產業成長的核心主軸 。

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FT 潔淨能源基金經理人江銘鴻指出，數據中心激增的用電量正快速吞噬新增的電力裝機容量，傳統電網的系統性脆弱已浮上檯面 。例如美國能源部日前因高溫危機，甚至緊急授權全美最大電網 PJM 可限制 AI 數據中心用電 。為擺脫斷電威脅，高達 34% 的新增數據中心已轉向表後或離網供電模式 。此外，美國最大再生能源開發商 NextEra 近期更斥資 670 億美元收購 Dominion Energy，計畫在核電廠區透過微電網直供科技巨頭，顯示電力爭奪戰已進入白熱化階段 。

江銘鴻強調，在歐美碳邊境調整法案的合規壓力下，「綠電與能源主權」已成為科技業最難複製的護城河 。FT 潔淨能源的投資組合涵蓋全球綠能與電力基建龍頭，正反映了 AI 時代下「算力帶動電力」的長線剛性需求 。

除了 00899 表現一枝獨秀外，其他能源相關 ETF 亦有波動，富邦 ESG 綠色電力近一月上漲 4.11%，收盤價為 27.09 元；新光美國電力基建近一月上漲 1.70%，收盤價為 16.71 元；中信電池及儲能則微幅下跌 0.06%，收在 16.68 元 。

市場法人分析，黃仁勳頻頻示警能源短缺，促使投資人重新檢視 AI 產業鏈的投資版圖 。電力基礎設施已從過去防禦型的傳統公用事業，轉變為具備成長動能的科技主權戰略資產 。隨著全球電力建設超級週期啟動，市場正對綠電與基建資產重新定價 。法人建議，透過能源主題 ETF 佈局相關標的，不僅能分散單一企業風險，亦是參與 AI 時代能源轉型趨勢的穩健策略 。

表：台股能源類 ETF 近期績效表現一覽

股票代號 股票名稱 收盤價（元） 近一個月漲幅（%） 00899 FT 潔淨能源 29.32 15.43 00920 富邦 ESG 綠色電力 27.09 4.11 009805 新光美國電力基建 16.71 1.70 00902 中信電池及儲能 16.68 -0.06 TWA00 加權指數 43636.44 11.02