台股ETF九悍將報酬翻倍股價創高 00913、00947、00935居前三遠勝大盤
鉅亨網記者陳于晴 台北
儘管美伊戰爭和談協議一波三折，美股三大指數仍持續反彈，台股昨 (27) 日正式突破 44000 點大關後，今 (28) 日續往 4 萬 5 邁進。台股 ETF 同樣攻勢凌厲，近半年來績效九大悍將報酬率皆翻倍，前三強分別為兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)、台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)、野村臺灣新科技 50(00935-TW) 皆大漲逾 120%，較加權指數漲幅 60.62% 高出 1 倍以上。台新投信指出，預期未來幾年 AI 資本支出將持續雙位數增長，台系 AI 供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長，台股漲升動能可望延續，逢低即是買點。
台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 研究團隊表示，AI 加速變革，為產業成長力持續注入新動能，OpenClaw(龍蝦)AI Agent 不只是對話，更像貼身助理，能自行規劃步驟、呼叫其他工具並完成多項步驟。Claude Cowork Dispatch 3 月發布新功能，用戶可以透過手機交辦「數位員工」把家裡電腦內的資料取出和整理成報告。
兩款 AI Agent 引起市場高度關注，AI Agent 背後仍是仰賴 CSP 的算力，由於通用型晶片 (Nvidia 的 GPU) 供不應求，客製化晶片的機會就此浮現，為 IC 設計業者帶來新的爆發性商機，這也是近期該族群持續強攻的主因。
新光臺灣半導體 30(00904-TW)ETF 經理人黃鈺民表示，輝達最新財報表現亮眼、超微加碼百億投資台廠供應鏈，在六月 Computex 電腦展前夕，輝達執行長黃仁勳提前 4 天訪台，關鍵行程將固樁台灣 AI 供應鏈。其中，重量級半導體廠更是輝達「兆元宴」座上佳賓，再次凸顯台灣半導體產業鏈在全球 AI 製造扮演核心地位。
台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027 年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。
近半年績效前十強之台股主被動 ETF
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代號
|
名稱
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6 個月 (%)
|
今年以來 (%)
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00913
|
兆豐台灣晶圓製造
|
128.67
|
116.91
|
00947
|
台新臺灣 IC 設計
|
127.61
|
106.39
|
00935
|
野村臺灣新科技 50
|
123.54
|
112.53
|
00892
|
富邦台灣半導體
|
114.36
|
106.72
|
00927
|
群益半導體收益
|
112.7
|
100.88
|
006201
|
元大富櫃 50
|
112.44
|
93.56
|
00904
|
新光臺灣半導體 30
|
108.11
|
91.54
|
00981A
|
主動統一台股增長
|
104.48
|
92.88
|
00891
|
中信關鍵半導體
|
104.4
|
94.22
|
00690
|
兆豐藍籌 30
|
97.9
|
88.2
|
60.62
|
52.8
資料來源：CMoney，2026/5/27，單位：含息報酬率 %
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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