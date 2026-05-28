鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-28 10:19

儘管美伊戰爭和談協議一波三折，美股三大指數仍持續反彈，台股昨 (27) 日正式突破 44000 點大關後，今 (28) 日續往 4 萬 5 邁進。台股 ETF 同樣攻勢凌厲，近半年來績效九大悍將報酬率皆翻倍，前三強分別為兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)、台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)、野村臺灣新科技 50(00935-TW) 皆大漲逾 120%，較加權指數漲幅 60.62% 高出 1 倍以上。台新投信指出，預期未來幾年 AI 資本支出將持續雙位數增長，台系 AI 供應鏈處於核心位置，可望帶動台股企業獲利持續數年成長，台股漲升動能可望延續，逢低即是買點。

台股ETF九悍將報酬翻倍股價創高 00913、00947、00935居前三遠勝大盤。(圖：shutterstock)

台新臺灣 IC 設計 (00947-TW) 研究團隊表示，AI 加速變革，為產業成長力持續注入新動能，OpenClaw(龍蝦)AI Agent 不只是對話，更像貼身助理，能自行規劃步驟、呼叫其他工具並完成多項步驟。Claude Cowork Dispatch 3 月發布新功能，用戶可以透過手機交辦「數位員工」把家裡電腦內的資料取出和整理成報告。

‌



兩款 AI Agent 引起市場高度關注，AI Agent 背後仍是仰賴 CSP 的算力，由於通用型晶片 (Nvidia 的 GPU) 供不應求，客製化晶片的機會就此浮現，為 IC 設計業者帶來新的爆發性商機，這也是近期該族群持續強攻的主因。

新光臺灣半導體 30(00904-TW)ETF 經理人黃鈺民表示，輝達最新財報表現亮眼、超微加碼百億投資台廠供應鏈，在六月 Computex 電腦展前夕，輝達執行長黃仁勳提前 4 天訪台，關鍵行程將固樁台灣 AI 供應鏈。其中，重量級半導體廠更是輝達「兆元宴」座上佳賓，再次凸顯台灣半導體產業鏈在全球 AI 製造扮演核心地位。

台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027 年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。

近半年績效前十強之台股主被動 ETF

代號 名稱 6 個月 (%) 今年以來 (%) 00913 兆豐台灣晶圓製造 128.67 116.91 00947 台新臺灣 IC 設計 127.61 106.39 00935 野村臺灣新科技 50 123.54 112.53 00892 富邦台灣半導體 114.36 106.72 00927 群益半導體收益 112.7 100.88 006201 元大富櫃 50 112.44 93.56 00904 新光臺灣半導體 30 108.11 91.54 00981A 主動統一台股增長 104.48 92.88 00891 中信關鍵半導體 104.4 94.22 00690 兆豐藍籌 30 97.9 88.2 加權指數 60.62 52.8

資料來源：CMoney，2026/5/27，單位：含息報酬率 %