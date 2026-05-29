鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-29 15:59

法院國民黨與民眾黨黨團於今（29）日聯手發動表決，將包含台灣民眾黨黨團及羅廷瑋委員等 43 人所提之空污法修正草案通過逕付二讀。經濟部隨即發表聲明表達萬分遺憾，強調：正當全球高度關注 AI 產業發展、用電需求迎來爆發性成長的關鍵時刻，國會卻試圖以立法手段直接限制能源供應韌性，且目前仍有許可證未完審即失效、下修展延效期、地方片面強制減量、片面禁特定燃料，以及法律不明確等 5 大爭議未解，一旦草案倉促過關，預估將對全台高達 8000 家企業的營運穩定造成直接衝擊。

這項引發產業界強烈焦慮的空污法修正草案，直接涉及國內所有能源及產業的固定污染源排放規定。經濟部指出，提案委員在未能充分釋疑各界憂慮的情況下，便急著讓法案闖關，身為產業發展及能源事務的主管機關，經濟部必須站出來為產業請命。本次修法最大的核心漏洞在於，草案規定若操作許可證效期屆滿，只要地方政府在 2 個月內未完成審查，許可證便直接失效，這等於是讓產業界去承擔地方政府行政程序延宕的後果，恐將面臨被迫停工風險。

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除了面臨卡關停工的危機之外，修正草案還計畫將許可證展延有效期間縮短，並進一步壓縮西半部多數科技產業與發電廠所在的三級防制區展延期限，此舉將大幅加重企業的行政負擔與營運成本。更令產業界擔憂的是，修法大幅擴張了地方政府的裁量權，允許地方片面強制業者減量，甚至片面公告禁止使用特定燃料，不僅會導致中央和地方的管制規定鬧雙胞，更直接衝擊全國電力調度的穩定性，摧毀企業投資時最重視的可預期性與信賴保護原則。

面對這場修法海嘯，國內產業界早已集體發出怒吼。全國工業總會和工業區廠商聯合總會曾公開表示，法案賦予地方過多裁量權，已讓企業無所適從，在 5 月 11 日立法院舉辦的唯一一場公聽會上，工總更直言本案牽連甚廣，呼籲應該加開公聽會以充分評估衝擊。經濟部先前也多次示警，這次修法恐全面削弱台灣電力供應及產業供應鏈韌性，受影響的 8000 家廠商涵蓋了半導體、鋼鐵、石化、紡織、發電廠、旅館及醫院等維繫國家命脈與民生的關鍵產業，絕不可不慎。

台電公司同樣對此表達強烈關切，直指電力就是國力。目前台灣東西部的發電廠透過電網，與各大科學園區、城鄉都會區及產業聚落緊密串連，穩定供電攸關國家安全與經濟繁榮。