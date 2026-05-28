〈華南金法說〉前4月賺111億元成長6成攀高峰 子公司齊創新高 高資產AUM年增134%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 17:52

華南金控 (2880-TW) 今（28）日召開法人說明會，公布 2026 年首季營運績效。今年累計前 4 個月合併稅後淨利達 111.14 億元，成功突破百億元大關，較去年同期大幅成長 60%，再度刷新歷史同期最高紀錄。包含金控、銀行、證券、產險、創投及 AMC 等子公司，第 1 季獲利分別創下同期新高，展現集團整體強勁的營運成長動能。在財管業務表現出色，截至 4 月底高資產客戶數達 2,867 戶，年成長 166%，AUM 也年增 134%。

前4月大賺111億元續創高峰 子公司齊創新高 銀行高資產AUM年增134%。（圖:華南金提供）

核心子公司華南銀行 2026 年第 1 季稅後淨利 61.41 億元，年成長 18%；累計前 4 個月稅後淨利則達 84.47 億元，年成長 23%。華銀主要受惠於調整存放款結構、利差及 NIM 提升，以及財富管理業務大幅成長 19%，其中手續費淨收益創下歷年單季新高。在放款業務方面，外幣放款年成長達 16%。在市場排名上，3 月底中小企業放款市占率 6.99%，在全體金融機構中高居第 4 名。

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在高資產業務方面，華銀表現尤為亮眼，展現翻倍成長的實力。截至 4 月底止，高資產客戶數達 2,867 戶，年成長大幅躍升 166%；資產管理規模（AUM）更達到新台幣 2,430 億元，年成長率高達 134%。

此外，海外獲利同樣強勁，累計前 4 個月 OBU 及海外分行（不含大陸分行）獲利達 18.97 億元，年增 95%，獲利占銀行稅前淨利比重提升至 18.5%。

其他子公司同樣表現不俗。華南永昌證券累計前 4 個月稅後淨利 19.32 億元，第 1 季稅後淨利為去年的 5.3 倍，成長率高居券商同業第 3 名，EPS 1.73 元持續蟬聯公股券商之冠。