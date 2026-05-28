鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-28 19:59

保護元件廠興勤 (2428-TW) 今 (28) 日召開法說會，受惠 AI 布局陸續發酵、車用動能向上，目前公司接單出貨比 (B/B Ratio) 高達 1.5，產能利用率幾乎滿載。公司目標今年營收挑戰雙位數成長，毛利率則預計下半年起回穩。

興勤表示，AI 浪潮推升電流與電壓的保護要求，對保護元件產業而言是一場革命。公司在伺服器、液冷 CDU（冷卻分配裝置）相關產品皆持續送樣中，雖然目前營收佔比不高，但極具爆發成長潛力。

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車用方面，興勤指出，今年需求持續增溫、用量也穩定增加，為長期發展趨勢。目前除了電池模組、充電及機電馬達外，也進一步擴展至冷卻系統、ADAS（高級駕駛輔助系統）等領域，新案正陸續發酵；此外，太陽能 / 儲能、消費型電子、家電等應用也持續放量。

因應客戶需求，興勤近年積極擴產：中國中山二期預計今年土建完成、明年第二季陸續投產；景德新廠預計明年底完成建廠。海外部分，越南廠預計今年第四季土建完成、明年第二季投產出貨；台灣高雄楠梓廠也持續新增設備，並規劃兩年後再建新廠。