鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 18:32

華南金控 (2880-TW) 今 (28) 日召開法人說明會，總經理蕭玉美親自勾勒集團未來前景與營運藍圖。集團首季自結稅後淨利與各子公司獲利均創同期新高，配發股利合計 1.45 元為歷來最高水準，強調未來將持續秉持穩健的資產配置，為股東創造更優質且永續的報酬。觀察央行利率政策今年下半年可望將維持不變，至於房市，華南金預期今年房市呈「量縮價緩修」。

華南金今年擬配發現金股利每股 1.35 元，加上股票 0.1 元，合計 1.45 元，是歷來次高，僅次於民國 93 年領到的股利。蕭玉美表示，股利政策主要是考量到子公司現金上繳、財務的比例，還有股利配發穩定性，現金流量還有各子公司資本需求，還有業務拓展等因素，而且也兼顧股東權益。

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蕭玉美強調，華南金股利配發率近年維持在 7 成以上，今年的現金股利配發率是 71.05%，包括股票股利的總配發率是 76.32%，以今日收盤價 29.6 元來看，其實現金殖利率達到 4.56%，含股票的投報率有到 4.9%，她很有信心地表示：「應該是很好的穩健投資標的」。

針對全球維持高利率環境的影響，蕭玉美指出，核心子公司華南銀行首季透過積極調整存放款結構，成功帶動利差與淨利息收益率（NIM）同步提升，也推升財富管理業務手續費淨收益創下歷年單季新高。

展望下半年利率政策，蕭玉美表示，預期聯準會將維持現行的利率水準更長的一段時間，評估最快要到今年 12 月才有可能會降息一碼；台灣則受惠 AI 需求旺盛，帶動出口動能強勁，研判今年內央行利率將維持不變。銀行端將密切關注各國央行動態，靈活優化外幣與本幣的放款配置。

而在各界矚目的國內房市展望方面，雖然市場受到政策調控與利率高檔等變數影響，但因國內整體經濟基本面良好，剛性需求依舊穩健，蕭玉美表示，預期今年房市仍是「低量盤整、價格緩修」。但要特別注意的是，房市修正期拉長，建商面對交屋流動性壓力，可能會逐步走向讓利，為後續的房價修正加壓，因此對房市發展還是要審慎留意。華南金將在強化風險管理的前提下，穩健開展房貸與相關建融業務，兼顧授信品質與獲利增長。

蕭玉美進一步揭示集團未來的核心營運五大策略，包含提高資本使用效率以提升利差與手收、調整獲利結構並強化海內外企業金融、導入金融科技實施精準行銷、發揮集團共銷提升營運綜效，以及強化風險管理與子公司績效。其中，集團跨子公司間的共同行銷已展現深度綜效，今年累計共同行銷業務收益較去年同期大幅成長 45%，成為金控不容忽視的成長推進器。

展望下半年，蕭玉美強調華南金將朝着「四大重點方向」全力衝刺：

一、獲利多元化：除了深耕核心的放款與證券經紀業務、擴大財管市占率外，也將持續拓展更多元化的非利息收入來源。

二、海內外拓點：首季華銀外幣放款年成長高達 16%，海外分行獲利表現亮眼，未來將加速深化海外據點布局，強化跨國企金服務能力。

三、積極「四合一」綜效：藉由跨子公司的資源深度融合、業務與通路整合，全面發揮四合一的綜效，進一步優化資本運用效率，壯大金控整體規模。