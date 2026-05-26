〈彰銀法說〉財管海外雙翅膀帶飛！彰銀首季EPS 0.44元 擬配股利1.05元新高
鉅亨網記者張韶雯 台北
彰化銀行（2801-TW）26 日舉行 2026 年第一季法人說明會，由副總經理兼發言人鄧秀娟主持 。在海外獲利與財富管理「雙翅膀」帶飛下，彰銀首季合併稅後盈餘達 52.21 億元，較去年同期大幅成長 26.27%，每股稅後盈餘（EPS）0.44 元。擬配發現金股利 0.8 元、股票股利 0.25 元，現金股利及總股利均創下近年高點。
在核心利息收益穩健的基礎下，彰銀財富管理與海外業務等「雙翅膀」動能同步升溫，推動收益結構持續優化 。在資產品質方面，逾放比率維持在 0.16% 的低檔水準，覆蓋率則提升至 864.67%，展現穩健的風險承受能力 。114 年度第 12 屆公司治理評鑑結果，彰銀再度蟬聯上市公司排名前 5% 績優企業，寫下連續 5 年獲此殊榮的卓越紀錄。
受惠於去年獲利續創新高，彰銀今年股利配發水準大幅提升，擬配發現金股利每股 0.8 元、股票股利 0.25 元，合計 1.05 元，現金股利及總股利均創下近年高點，積極回饋股東 。
此外，因應數位信任與防詐機制，彰銀積極建構智慧金融安全網，佈建「反詐守護星行動」，並與警政署、高等檢察署簽署 MOU 公私協力防阻詐騙；針對台灣邁入超高齡社會，亦大力推廣安養信託。
彰銀長年深耕永續經營，已連續兩年入選 DJBIC「新興市場指數」成分股、連續三年入選「世界指數」成分股 ；今年在國際評比更首度躍升 S&P Global《永續年鑑》全球銀行業前 5% ，並取得 MSCI ESG 評級 AA 級領先地位與 CDP 氣候評比 A 級的領導地位，充分彰顯其優異的營運績效與卓越的永續治理成果。
- 權證小哥從籌碼動向看懂下半年原物料
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 大聯大：AI需求強 Q2營收、獲利有望再創新高
- 王道銀全年獲利展望「審慎樂觀」 下周向澳洲遞件升格雪梨分行
- 新潤延續去年獲利佳績 首季稅後純益4.08億元EPS 2.09元。
- 佳能企業配發股息2元創12年新高 Q1淨利大增1.7倍EPS達0.73元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇