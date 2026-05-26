〈彰銀法說〉財管海外雙翅膀帶飛！彰銀首季EPS 0.44元 擬配股利1.05元新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-26 19:47

彰化銀行（2801-TW）26 日舉行 2026 年第一季法人說明會，由副總經理兼發言人鄧秀娟主持 。在海外獲利與財富管理「雙翅膀」帶飛下，彰銀首季合併稅後盈餘達 52.21 億元，較去年同期大幅成長 26.27%，每股稅後盈餘（EPS）0.44 元。擬配發現金股利 0.8 元、股票股利 0.25 元，現金股利及總股利均創下近年高點。

彰銀連續5年獲選公司治理評鑑上市公臺灣證券交易所董事長林修銘（左）頒獎表揚，彰化銀行董事長胡光華（右）代表領獎。（圖：彰銀提供）

在核心利息收益穩健的基礎下，彰銀財富管理與海外業務等「雙翅膀」動能同步升溫，推動收益結構持續優化 。在資產品質方面，逾放比率維持在 0.16% 的低檔水準，覆蓋率則提升至 864.67%，展現穩健的風險承受能力 。114 年度第 12 屆公司治理評鑑結果，彰銀再度蟬聯上市公司排名前 5% 績優企業，寫下連續 5 年獲此殊榮的卓越紀錄。

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受惠於去年獲利續創新高，彰銀今年股利配發水準大幅提升，擬配發現金股利每股 0.8 元、股票股利 0.25 元，合計 1.05 元，現金股利及總股利均創下近年高點，積極回饋股東 。

此外，因應數位信任與防詐機制，彰銀積極建構智慧金融安全網，佈建「反詐守護星行動」，並與警政署、高等檢察署簽署 MOU 公私協力防阻詐騙；針對台灣邁入超高齡社會，亦大力推廣安養信託。