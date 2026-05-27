鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 18:53

臺企銀 (2834-TW) 今 (27) 日舉行 2026 年第一季線上法人說明會，由副總經理曾國樑主持。受惠於存款結構優化與海外業務表現亮眼，臺企銀第一季合併稅後淨利達 34.38 億元，較去年同期成長 17.14%，每股稅後盈餘（EPS）為 0.35 元，年增 9.38%，整體獲利展現穩健成長動能。曾國樑指出，首季核心成長主要來自利息淨收益與海外聯貸的強勁拉力，下半年將依循跨域並進策略，在穩健風控下持續提升整體經營績效。

曾國樑說明，第一季核心獲利動能主要由利息淨收益貢獻，金額達 55.08 億元，年成長 13.68%。這主要歸功於存放款營運量穩健提升與資金成本下降，帶動總存放利差由去年同期的 1.13% 顯著提升至 1.26%，淨利差（NIM）亦提升 5 個基點（bp）至 0.88%。

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在多元業務方面，第一季財富管理手續費淨收益為 13.16 億元，年增 3.79%，其中基金相關手續費淨收益在結構優化下大幅年增 48.33%。

曾國樑強調，目前正積極籌備高資產業務申請及亞灣金融專區進駐，以擴大財管版圖。海外業務同樣表現不俗，OBU 及海外分行累積稅前盈餘年增 30.81%，主因精準掌握企業海外布局與供應鏈移轉商機，持續拓展優質聯貸及外幣放款。

此外，臺企銀發揮中小企業專業銀行優勢，積極發揮永續金融影響力。今年首度納入道瓊領先新興市場指數成分股，並連續 3 年入選標普全球永續年鑑會員。