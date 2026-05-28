鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部長龔明鑫今 (28) 日針對台美 232 關稅、北士科變電所及翡翠水庫耗水費等議題做出重要說明。他指出，台美 232 非半導體關稅調降將使台灣非半導體業者的競爭差距縮小，對台廠訂單動能有極大幫助，企業界普遍認為稅率還可以接受。同時，台北市政府與台電已就北士科文林變電所達成共識，雙方各退一步讓事情順利「落底」，不僅節省時程，也確保未來供電穩定。此外，針對翡翠水庫耗水費爭議，龔明鑫強調將回歸既有合約，不會以耗水費名義課徵，未來將比照其他水庫的通案方式持續討論。
針對台美 232 關稅部分，龔明鑫表示，過去汽車零組件等非半導體產業在美國市場面臨相對不平等的競爭條件，尤其是加拿大與墨西哥享有免關稅優勢，而中國雖以低價競爭，但台灣卻被課徵高達 25% 的稅。在台美 232 部分關稅調降後，雖然台灣未能像墨、加兩國一樣完全免稅，但稅率降到 4%，與其他競爭對手的差距已明顯縮小。
龔明鑫認為，這對台灣非半導體業者來說是一個很好的機會，企業界普遍認為這個稅率還可以接受。未來若 301 條款的法律架構重新建構，台灣也能通過考驗，屆時台灣非半導體產業將能與其他國家站在更公平的競爭基礎上，這對未來的接單動能將帶來正面助益。經濟部也會在未來一兩個月持續觀察，隨時提供業者必要的協助。
在備受關注的輝達 (NVDA-US) 總部電力與水資源議題方面，針對台北市政府與台電昨日的溝通成果，龔明鑫透露過程相當順利。其中，北士科文林變電所興建案已達成共識，這是一次很好的溝通範例。台北市政府關心的是變電所能順利落底，而台電則希望越快蓋好越好，否則會造成供電困難。最終雙方各取所需，既能讓變電所落底，又能節省興建時程，雙方都照顧到了彼此最關切的核心問題。
至於翡翠水庫之前引發爭議的耗水費問題，龔明鑫則明確表示「不會課徵」。他指出，台北市政府引用耗水費名義來課徵是缺乏法律依據且不恰當的。雙方溝通後決定，既有的合約範圍就按照合約進行，合約之外的部分，由於台電在其他水庫也有類似狀況，因此將會比照通案的處理方式作為基礎，持續與台北市政府進行實質討論，不會使用耗水費這種奇怪的依據或課徵這麼高的金額。後續的技術性問題，將由台電與台北市政府的事務官團隊進行對接。
下一篇