鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 16:49

經濟部長龔明鑫今 (28) 日針對台美 232 關稅、北士科變電所及翡翠水庫耗水費等議題做出重要說明。他指出，台美 232 非半導體關稅調降將使台灣非半導體業者的競爭差距縮小，對台廠訂單動能有極大幫助，企業界普遍認為稅率還可以接受。同時，台北市政府與台電已就北士科文林變電所達成共識，雙方各退一步讓事情順利「落底」，不僅節省時程，也確保未來供電穩定。此外，針對翡翠水庫耗水費爭議，龔明鑫強調將回歸既有合約，不會以耗水費名義課徵，未來將比照其他水庫的通案方式持續討論。

針對台美 232 關稅部分，龔明鑫表示，過去汽車零組件等非半導體產業在美國市場面臨相對不平等的競爭條件，尤其是加拿大與墨西哥享有免關稅優勢，而中國雖以低價競爭，但台灣卻被課徵高達 25% 的稅。在台美 232 部分關稅調降後，雖然台灣未能像墨、加兩國一樣完全免稅，但稅率降到 4%，與其他競爭對手的差距已明顯縮小。

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龔明鑫認為，這對台灣非半導體業者來說是一個很好的機會，企業界普遍認為這個稅率還可以接受。未來若 301 條款的法律架構重新建構，台灣也能通過考驗，屆時台灣非半導體產業將能與其他國家站在更公平的競爭基礎上，這對未來的接單動能將帶來正面助益。經濟部也會在未來一兩個月持續觀察，隨時提供業者必要的協助。