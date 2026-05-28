同步歐日韓！汽車零組件關稅大降至15% 龔明鑫樂看供應鏈移轉台廠享利多

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-28 13:39

行政院副院長鄭麗君今（28）日於行政院會後記者會表示，台美雙方歷經 2 個月的緊密溝通，美方已正式在聯邦公報網站公告，台灣部分非半導體產品正式獲得 232 關稅豁免，並追溯自 5 月 1 日起生效。經濟部長龔明鑫表示，其中汽車零組件總稅率調降至 15% 後，台灣已成功與歐盟、日本、韓國等主要競爭對手拉齊，他 肯定台美 MOU 生效後，將使全球供應鏈產生轉移，有助於台廠擴大在美市佔率。

非半導體免稅配額敲定 汽車零組件降至15% 龔明鑫樂看供應鏈移轉台廠享利多。（直播截圖）

鄭麗君指出，過去幾個月來，政府除了與美國商務部深化溝通，也持續與產業界建立定期座談機制，全面了解台廠赴美投資所面臨的簽證、供應鏈及租稅等挑戰。本次豁免是台美高層溝通的重大里程碑，未來我方將持續爭取擴大豁免範圍，降低高科技與傳統產業海外營運的不確定性風險。

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龔明鑫對此表示，自今年 1 月 15 日簽署台美投資 MOU 後，行政院、經濟部與國發會便與美方商務部建立 G2G（政府對政府）的溝通機制。本次美方公告的非半導體產品關稅優惠，正是該機制運作下的重大成果。豁免範圍極為廣泛，涵蓋汽車零組件、原木、木材及特定鋁製品等。其中，最受市場矚目的汽車零組件總稅率已從原本的 26.71% 大幅降至 15%，讓台灣產品在國際市場上具備更強大的價格競爭力。

龔明鑫分析，汽車零組件總稅率調降至 15% 後，台灣已成功與歐盟、日本、韓國等主要競爭對手站在相同的起跑點上。更重要的是，相較於目前面臨 51.71% 高關稅的中國大陸，台灣產品將展現極大的替代性競爭優勢，有助於台廠擴大在美市佔率。此外，鋼、鋁、銅等衍生品亦同步獲得豁免，提供台廠更為多元且低成本的供應鏈選擇，實質優化企業獲利結構。

針對外界關切的半導體 232 關稅部分，龔明鑫強調，目前美方雖尚未提出相關寬減，但經濟部已透過 G2G 機制積極與美方展開事前協商。我方主張，台灣赴美投資的半導體企業應依據 MOU 精神，取得相對應的免稅配額。同時，對於業者在美設廠所需的設備、原物料及零組件，經濟部正全力盤點豁免清單並向美方爭取，做台廠最堅實的後盾。