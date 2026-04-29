鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-29 17:30

希爾頓 (HLT-US) 全球執行長 Christopher Nassetta 在周二 (28 日) 財報電話會議上，提出了一個新的經濟觀點，他認為，美國經濟正從分化嚴重的「K 型」結構轉向趨於平衡的「C 型」經濟。

過去幾個月，分析師與企業高層多以「K 型」來形容經濟，意指高收入與低收入者的消費行為呈現兩極化發展。然而，Nassetta 表示，他觀察到需求正在「收斂」，消費動能正從奢侈品與高端市場「向下游移動」，帶動中低端連鎖品牌的表現提升。他預計今年剩餘時間內，中低階飯店的業績將會有所改善。

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Nassetta 指出，儘管伊朗戰爭導致能源與油價波動，但包括通膨壓力緩解、利率下行預期、AI 領域的大量投資等多項總經趨勢，正惠及中低收入者，並推動更廣泛的需求成長。

希爾頓的財報數據支撐了此看法，其 2026 年第一季的每間可用客房收入（RevPAR）較去年同期增長了 3.6%。

儘管 Nassetta 抱持樂觀態度，但其他產業高層仍持保留意見，達美航空 (DAL-US)、梅西百貨 (M-US) 及 Ralph Lauren(RL-US) 等高層先前表示，銷售主要仍由富裕客群帶動。