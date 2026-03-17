特斯拉砸43億美元向LG能源採購電池 加碼儲能布局

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-18 06:00

《CNBC》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 正擴大與南韓電池製造商 LG 能源解決方案 (LG Energy Solution) 的合作，達成一項價值 43 億美元的電池組採購協議，用於能源儲存系統。這些電池將在美國密西根州蘭辛 (Lansing) 的工廠生產。

特斯拉斥資43億美元向LG能源採購電池(圖：Shutterstock)

該工廠最初是由 LG 與通用汽車 (General Motors) 的合資計畫開發，但這家汽車製造商在 2024 年底決定退出該項合作，作為縮減電動車投資的一部分，並將持股出售給 LG。

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雖然特斯拉目前仍有大部分營收來自電動車業務，但公司正投資成長更快的能源事業。隨著資料中心推升電力需求，儲能市場需求也隨之增加。特斯拉的 Megapack 可以儲存太陽能或風力等間歇性能源產生的電力，或在離峰時段儲電，再在需求高峰時釋出使用。

目前特斯拉為住宅太陽能系統提供 Powerwall 備用電池，並提供更大型的 Megapack 與 Megablock 系統，用於公用事業規模的電力儲存。去年，特斯拉能源部門營收年增 27% 至 128 億美元，占公司總營收 13%。但由於汽車業務營收下滑 10%，公司整體營收仍出現下降。

關於特斯拉與 LG 合作細節，是在日本舉行的印太能源安全高峰會上公布，根據美國內政部發布的消息，川普政府在該活動上宣布共 560 億美元的民間投資承諾。

LG 能源解決方案發言人表示，公司「將在蘭辛工廠設立專用生產線，以履行這項協議」。LG 去年已重新調整該工廠產線，改為生產 LFP(磷酸鐵鋰) 方形電池，之後並確認與一家未具名公司達成 43 億美元的供應協議。

通用汽車目前仍在蘭辛電池廠周邊保有重要布局，但公司已大幅縮減電動車業務，並宣布 76 億美元的相關資產減損。

另一方面，特斯拉執行長馬斯克在今年 1 月的第四季財報電話會議上表示，公司預期能源業務「在可預見的未來都將維持非常高的成長」。財務長 Vaibhav Taneja 則提醒，能源部門未來可能面臨低價競爭與關稅成本帶來的「利潤率壓縮」。

特斯拉在儲能領域的競爭對手包括中國電動車與電池製造商 比亞迪 (BYD)，以及開發鐵空氣電池的氣候科技新創 Form Energy。