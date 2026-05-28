鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 09:30

三星電子、SK 海力士與美光集體晉身「1 兆美元市值俱樂部」之際，中國最大 DRAM 廠商長鑫科技 (CXMT) 也正式叩開資本市場大門。

上海證交所周三 (27 日) 公告，長鑫科技科創板 IPO 申請通過上市委審議，審核狀態已變更為「提交註冊」，成為科創板試點 IPO 預先審閱機制後首單過會企業，從受理到過會僅耗時 148 天。

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根據招股書，長鑫科技本次擬公開發行不超過 106.22 億股，計畫募集資金 295 億元 (人民幣，下同)，扣除發行費用後將全額投入三大項目：記憶體晶片製造量產線技術升級改造、DRAM 存儲器技術升級，以及 DRAM 前瞻技術研究與開發。

長鑫科技的募資規模僅次於中芯國際此前募資 532.3 億元，為科創板開板以來第二大 IPO，同時也是 2026 年以來 A 股最大 IPO 案。

長鑫是中國規模最大、技術最先進且唯一實現 DRAM 自研自產一體化的 IDM(垂直整合製造) 企業，產能居中國第一、全球第四，僅次於三星、SK 海力士與美光。

目前，長鑫科技已形成 DDR4／DDR5、LPDDR4X／LPDDR5X 等多元化產品佈局，可提供 DRAM、晶片及模組完整解決方案。

受惠全球 AI 算力需求爆發帶動 DRAM 供不應求、價格自 2025 年下半年大漲，長鑫科技業績出現歷史性拐點。

根據招股書，長鑫科技今年 Q1 營收達 508 億元，年增 719.1%%，歸母淨利 247.62 億元，年增 1688.3%，順利扭虧為盈。

長鑫科技也樂觀預估，今年上半年營收可望達 1100 億至 1200 億元，年增 612.53% 至 677.31%；歸母淨利潤預計落在 500 億至 570 億元區間，年增率逾 2200%，相當於「日賺近 3 億元」。

回溯近三年財報，長鑫科技營收從 2023 年的 90.87 億元一路增至 2025 年的 617.99 億元，隨著產能爬坡與價格週期向上，獲利能力顯著改善，為登陸資本市場奠定堅實基本面。

多家券商指出，長鑫科技掛牌後有望加大資本開支力度擴充產能，中國國產半導體設備與材料供應鏈將全線受益。

招商證券電子團隊分析，記憶體行業缺貨態勢預計延續至 2027 年，中國記憶體原廠擴產提速將推升設備需求，製程設備、材料及零組件國產化率持續提升，CBA(晶圓鍵合先進封裝) 及先進封裝鏈亦有望跟進受惠。

華源證券認為，自主可控板塊已迎來 AI 帶動高資本開支週期、供應鏈安全政策扶持、本土化份額提升三重利多。

二級市場資金早已提前卡位。東方財富 Choice 數據顯示，A 股約 30 檔「長鑫存儲概念股」合計總市值逾 1.9 兆元，5 月 17 日長鑫科技更新招股書恢復受理以來，近七成概念股上漲。其中兆易創新（持有長鑫科技 1.8％股權並深度綁定採購關係）、拓荊科技（PECVD/ALD 設備批量供貨長鑫）、德明利（存儲模組合作夥伴）、華天科技（先進封裝合作）等標的表現亮眼。

融資融券方面，自 5 月 17 日以來共 15 檔概念股獲融資淨買入逾 1 億元：兆易創新獲槓桿資金大舉加倉 48.51 億元居冠，拓荊科技獲搶籌 13.09 億元，德明利、華天科技、精智達等 5 檔融資淨買額亦均在 3 億元以上。年初至今，德明利累漲近 1.9 倍，兆易創新、拓荊科技等 7 檔股價翻倍，反映市場對國產存儲全產業鏈加速成長的高度共識。