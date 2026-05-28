鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 16:30

當市場目光仍聚焦於尋找下一檔「10 倍股」之際，江蘇蘇州已悄悄孵出 A 股新任「股王」，光通信測試設備龍頭聯訊儀器 (688808-CN)上市僅 19 個交易日，股價便從發行價每股 81.88 元 (人民幣，下同) 狂飆至最高 1898.88 元，漲幅高達 22 倍，總市值突破 1800 億元，成為 AI 算力產業鏈中最耀眼的現象級牛股。

這場資本盛宴背後，蘇州國資的身影格外醒目。繼早年投資中際旭創斬獲百倍回報後，蘇州國資再次憑藉對硬科技的前瞻性佈局，在聯訊儀器身上複製了教科書級的投資神話。

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聯訊儀器之所以引發市場瘋搶，在於其不可撼動的行業地位。作為中國高階光通信測試設備的領軍者，聯訊儀器是全球少數能量產 400G/800G/1.6T 高速光模組測試設備的企業，更是全球第二家推出 1.6T 全套測試方案並量產的廠商，成功打破是德科技 (Keysight)、安立(Anritsu) 等海外巨頭長達數十年的壟斷，客戶名單囊括了中際旭創、新易盛、光迅科技等全球光模組龍頭。

上市以來，聯訊儀器的股價走勢堪稱「瘋狂」。掛牌首日暴漲 875.82%，第五個交易日便突破千元大關，成為 A 股史上最快破千元新股，上周一 (18 日)，股價首次超越貴州茅台，登頂 A 股「第一高價股」。今年首季，聯訊儀器淨利大幅年增 515.17%，強勁的基本面支撐其驚人的估值。

《投中網》報導指出，聯訊儀器的崛起是蘇州國資「耐心資本」的最佳寫照。

早在 2019 年公司尚處於產品驗證期的天使輪，蘇州高新集團便透過旗下基金注資 300 萬元。當時聯訊儀器不僅未獲利且規模尚小，這筆「雪中送炭」的資金幫助公司完成了從實驗室產品到商用設備的關鍵一躍。

隨後在 2021 年 B 輪及 2023 年 C 輪融資中，蘇州高新持續加碼。此外，由蘇州工業園區國資背景的「永鑫系」基金也在關鍵節點重金入局。

數據顯示，蘇州系國資合計持股比例達 4.46%。以當前 1800 億元市值計算，這筆當初僅數千萬元的投資，賬面浮盈已突破 80 億元，回報率超過百倍。

聯訊儀器的成功並非單一例子，而是蘇州打造全球光通信高地的縮影。從被譽為「光模組之王」的中際旭創，到上游晶片端的長光华芯、天孚通信，再到下游的亨通光電、永鼎股份，蘇州已構建起從光晶片、光器件、光模組到測試設備的全球最完整光子產業鏈。

數據顯示，2025 年蘇州光子產業規模逼近 5000 億元。這座昔日的東方水城，正憑藉國資的精準引導與產業鏈的深度融合，蝶變為全球光通信版圖中舉足輕重的「硬核之城」。