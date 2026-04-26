鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-26 19:30

南韓財閥家族的內鬥大戲，常伴隨著權力與金錢的腥風血雨，從三星父子反目到現代兄弟鬩牆，似乎已成為這個東亞國家財團的「標準戲碼」，但曾被視為韓國商界「一股清流」的 LG 集團，也在 2018 年第三代會長具本茂離世後，無可奈何地陷入這場豪門漩渦。

比韓劇精彩！LG內鬥掀7000億韓元遺產稅風暴：假遺囑、撬保險箱 繼承人如何一步步逼宮？(圖:shutterstock)

近日，隨著首爾西部地方法院的一紙判決，這場持續長達 8 年的爭產案暫時落下帷幕，但留給外界的卻是關於南韓財閥制度下性別歧視與家族倫理的沉重思考。

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這起案件的原告席上，坐著具本茂的遺孀金英植及兩位親生女兒具妍京與具妍秀，而被告席上則是她們的養子、現任 LG 集團第四代會長具光謨。

故事的複雜性源自於南韓根深蒂固的「嫡長子繼承制」。1994 年，具本茂唯一的親生兒子具元謨意外身亡，為了維持家族香火與權力正統，具本茂夫婦在父親具滋暻的施壓下，收養胞弟具本綾的長子具光謨。這項決定，為日後的反目埋下伏筆。

2018 年具本茂過世後，圍繞著高達 11.28% 的集團股權及巨額遺產稅，家族矛盾徹底爆發。起初，在養子具光謨及其生父具本綾的操作下，一份所謂的「遺囑」被拋出，迫使金英植放棄繼承權，具光謨則承諾獨自承擔超 7000 億韓元這一南韓史上最高額遺產稅之一。

然而，這只是謊言的開始。2021 年，長女具妍京在試圖辦理信用卡時發現異常，經調查震驚地得知，自己和母親、妹妹名下的銀行帳戶及股權資產，竟被暗中挪用去繳納遺產稅。

更令人心寒的是，所謂的「遺囑」根本不存在。具光謨先將責任推給下屬，隨後試圖用「家族大局」道德綁架三位女性親屬。這種詐欺、背信與侵權的連續操作，徹底撕破了豪門溫情。

根據南韓《民法》，在無遺囑情況下，配偶與子女的繼承比例應為 1.5:1:1:1。

若嚴格依法分割，遺孀金英植應得 3.76% 股權，兩位女兒及養子各得約 2.5%。這意味著，三母女合計持股將達到 8.76%，幾乎與具光謨持平，足以改變 LG 內部的權力版圖。

在這場遊戲中，「三母女」長期處於邊緣地位。 LG 集團歷來嚴格執行「傳男不傳女」的鐵律。二代會長具滋暻當年為維護長子具本茂的地位，曾強力壓制能力卓越的三子具本俊。

如今，風水輪流轉，在具本茂離世後，具本俊曾被視為具光謨繼位的最大威脅。

為掃清障礙，具光謨的生父具本綾不惜充當急先鋒，透過撬鎖、偽造遺囑等手段，逼迫「三母女」就範。她們不僅失去應有的財產份額，甚至連作為家族成員的基本尊嚴都被剝奪。

今年 2 月的判決結果，某種程度上印證了南韓法律體系對財閥利益的傾斜。儘管具妍京母女在法庭上高呼「我們無法接受，僅因為我們是女性，我們受憲法和法律保護的權利就受到忽視」，但法院最終未能支持她們的全部訴求。

在南韓，大財閥的穩定經營被視為國家經濟的命脈，其重要性遠高於家族內部的財產分配公平。為防止股權分散導致外資入侵，進而危害國家經濟主權，南韓司法與政經界往往默許財閥家族透過集權維持統治。

這讓人不禁聯想到三星李在鎔為了鞏固控制權不惜行賄的前車之鑑。在前十大財閥銷售額佔 GDP 比重超 70% 的畸形經濟結構下，南韓財閥家族的男性繼承人被視為抵禦外資的「防火牆」。相較之下，女性權益在龐大資本機器面前顯得微不足道。