鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-28 10:30

《CNBC》財經節目主持人 Jim Cramer 周三 (27 日) 表示，投資人不該過度執著在一檔股票過去已經漲了多少，而應專注於未來還有多少上漲空間。

AI飆股太貴不敢買？財經名嘴：這是投資人最大錯誤(圖：Shutterstock)

這位財經名嘴認為，「你不能一直擔心一檔股票過去漲了多少，而是要關注它接下來會走向哪裡。這正逐漸成為我面對這波爆炸性市場行情時的口號。」

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Cramer 發表上述言論之際，市場中許多今年表現最強勢的股票——尤其是 AI 與資料中心概念股——即使已大幅上漲，股價仍持續走高。

他認為，投資人最常犯的錯誤之一，就是因為股價已經漲很多，就認定股票「太貴」。

Cramer 表示，「這個的教訓是：如果你認為一檔股票還會繼續上漲，就不要因為它過去漲太多，而成為不買進的理由。」

Cramer 以材料科學公司康寧 (Corning)(GLW-US) 為例。他表示，在去年 9 月參訪康寧位於肯塔基州的設施後，執行長 Wendell Weeks 提出一套具說服力的論點，認為光纖未來將在資料中心逐步取代銅線，原因包括傳輸速度更快、資安表現及耐用性更佳。

但問題在於，康寧股價當時已從 7 月約 52 美元漲至 77 美元。

Cramer 坦言，「我的第一反應是：我已經錯過這檔股票了。」

但後來他改變想法，「接著我告訴自己，不對，這位執行長的信念非常根本，而且對未來發展的理解極為清楚。我必須買進。」

CNBC Investing Club 於去年 10 月 21 日建倉，而康寧股價此後已上漲超過一倍，近期更受惠於輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 投資光學連接技術相關業務。

Cramer 表示，他在 Arm Holdings(ARM-US) 身上也遇到類似情況。Arm 於 3 月 24 日正式發表首款自研 CPU 後，股價已大幅飆升。這也代表公司不再只是授權晶片技術，而是開始直接設計晶片。

Cramer 認為，這項轉變將使 Arm 在 AI 代理於資料中心崛起時處於更有利位置。

他表示，「我無法抗拒這種誘惑。我最後決定，別再管它從哪裡漲上來，直接開始買進。」

CNBC Investing Club 於 4 月 20 日建立 Arm 持股時，股價約 173 美元，相較 CPU 發表前的 135 美元已明顯上漲。但此後，Arm 股價已突破 300 美元。