鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-28 08:20

沒有明星CEO、本益比偏低，美光打破兆美元級企業典型形象(圖：Shutterstock)

‌



美光並非唯一受惠者。南韓記憶體晶片廠 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星 (Samsung Electronics) 近期也陸續突破兆美元估值，顯示整體記憶體產業的重要性正在提升。

隨著高性能 AI 逐漸鞏固商業應用基礎，市場對記憶體需求仍未見放緩。不論是 DRAM、NAND 或高頻寬記憶體 (HBM)，美光都正試圖把握其在 AI 供應鏈中的戰略位置。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在 3 月財報電話會議中談到，「季營收較一年前幾乎成長三倍，DRAM、NAND、HBM 及各事業單位營收都創下新高。」他並預估 2026 會計年度資本支出將超過 250 億美元，並指出，「美光正努力因應前所未見的供需缺口。」

「低調型」執行長

消費電子製造商蘋果長期與創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 緊密連結，相關傳記與電影層出不窮，現任執行長庫克 (Tim Cook) 也早已成為流行文化人物。

這種情況也出現在許多兆美元企業，包括輝達創辦人黃仁勳、亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 等。

但自 1978 年成立以來，美光（MU）歷任 4 位執行長都未成為明星企業家。Jim Cramer 就曾形容 Mehrotra 是「低調型（low-key）」執行長。微軟則培養出多位明星級企業高層，包括蓋茲 (Bill Gates)、Steve Ballmer 與 Satya Nadella，而 Alphabet 則有佩吉 (Larry Page) 與皮查伊 (Sundar Pichai) 等代表人物。

但自 1978 年成立以來，美光歷任 4 位執行長都未成為明星企業家。財經名嘴 Jim Cramer 就曾形容 Mehrotra 是「低調型」執行長。

Cramer 周二在節目中表示，「美光由沉穩、謙遜且低調的 Sanjay Mehrotra 帶領。我對美光前景的宣傳，可能還比他本人更多。」

從「商品」變成 AI 核心零組件

不同於蘋果的 iPhone、Alphabet 的搜尋服務，或亞馬遜的個人化購物推薦，美光的記憶體晶片屬於後端硬體零組件，而非直接面向消費者的產品。

直至最近，記憶體甚至仍被視為類似黃豆或銅等大宗商品。

D.A. Davidson 科技研究主管 Gil Luria 表示，「以前記憶體只是小角色，因此被視為商品。現在它已不再是商品。」

隨著 AI 時代來臨，記憶體的重要性提升，例如輝達與美光已開始共同設計晶片，但本質上它仍屬於基礎設施零組件，使用者不會直接接觸。

美光晉升兆美元企業，也凸顯記憶體產業影響力與公司地位正快速提升。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 4 月曾表示，「記憶體價格正迎來 10 年來最強勁的上升周期。」

波動性仍高於多數兆美元巨頭

由於大宗商品位於全球價值鏈較低端，其價格通常比股票更容易受到供需影響，因此波動性也較高。

Luria 指出，「過去記憶體像商品一樣以現貨市場、按單交易，現在它們與大型雲端業者簽長約。記憶體公司正轉型為周期性遠低於過去的企業。」

儘管如此，美光股價相較整體市場的波動程度 (Beta 值) 仍高於許多兆美元同業，儘管低於晶片製造商輝達。

根據 FactSet，美光 5 年 Beta 值為 1.81，輝達為 2.18。相較之下，微軟僅 1.07，Alphabet 為 1.26。

本益比遠低於其他巨頭

在本益比方面，美光與其他兆美元科技股差異尤其明顯。許多兆美元科技公司本益比超過 20 倍，但美光不到其一半。

這種「便宜估值」也成為市場熱議焦點。部分投資人警告，記憶體需求具周期性，未來可能拖累營收，但也有人認為其因此更具散戶吸引力。

Vanda 分析師 Viraj Patel 5 月稍早表示，「近幾個月來，美光一直是散戶熱門標的。」

公司較老但成長速度驚人

美光成立於 1978 年，花了將近 50 年才達到兆美元市值，相較之下，Alphabet 僅花 22 年，亞馬遜花了 24 年。

儘管花了很久才跨越兆美元門檻，美光從 5,000 億美元市值翻倍至 1 兆美元，卻幾乎是一瞬間完成。