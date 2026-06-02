鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-02 21:59

凱基金控 (2883-TW) 今 (2) 日召開 2026 年第一季法說會，主要子公司凱基人壽在接軌 IFRS 17 後，台股投資報酬率狂飆至驚人的 31.68%，且手握業界前段班的 2409 億元 CSM 獲利水庫，4 月單月綜合損益一舉超越第一季總和，淨值比大升至 11.82%。凱壽管理層持續正向看待台股展望，直言 AI 科技潮流並非短暫的故事，台灣具有很多關鍵產業的好公司。

凱基人壽今年起正式接軌 IFRS 17，第一季稅後純益 48 億元，若加計 FVOCI 股票處分利益後，調整後稅後純益已達 190.3 億元，凸顯在資本市場操作的卓越績效，截至今年 4 月以來，已適時實現近 200 億元的資本利得。

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凱基人壽第一季保險合約之合約服務邊際 (CSM) 釋出 37 億元到損益，年化攤銷率 6.3%。單季新契約 CSM 則大增 82 億元，截至 3 月底，CSM 餘額高達 2409 億元，在業界中居前段班，也代表未來獲利結構具備極高的能見度。

在產品销售上，第一季初年度保費 (FYP) 達 252 億元、年增 28%，其中投資型保單較去年同期狂飆 210%，美元保單占分期繳比重則提升到 59%。受惠台股大漲，凱壽 4 月綜合損益總額已超越整個第一季，淨值今年來大增 700 億元以上 ，帶動淨值比由開帳的 9.14% 進一步提升到 11.82%。

截至今年第一季，凱基人壽在台股的資金配置規模已達 2351 億元，占可運用資產比例為 10.2%；受惠於多頭市場與選股策略得宜，其投報率飆上驚人的 31.68%，也成為集團第一季獲利暴增的主要引擎。

針對台股後市，凱基人壽投資長謝欣欣指出，AI 潮流不僅只是一段短暫的故事，而是一場正在發生、且能落實到生活運用的科技變革。她表示，台灣擁有得天獨厚的科技島優勢，具備許多體質優良、供應鏈關鍵地位的好公司，因此，凱壽在股票操作上採取相對積極的策略，希望持續努力獲得資本利得。

凱壽第一季底累積外匯價格變動準備金達 448.3 億元，在外匯避險策略上，公司強調，並非持續降低避險比例，而是希望控制在 20% 至 50% 的彈性區間，靈活操作。

凱基證券為市場第二大券商，受惠台股年初以來日均量突破 1 兆元的熱絡市況，單季稅後純益繳出 59.1 億元、年增 2.2 倍的傲人成績，股東權益報酬率 (ROE) 高達 33.1%，優於同業平均水準。

凱基證券持續深化經營財富管理業務，截至 3 月底，財管業務規模增至 3660 億元 (年增 20%)，相關營收年增逾 3 成。針對融資與不限用途借款，證券主管表示，今年前 4 月相關餘額較去年同期成長約 3 成，市占份額同步穩定擴張。內部已對資金來源做好詳盡規劃，將在維持資產負債表穩健的前提下，充分滿足市場投資人的融資需求。

凱基銀行第一季稅後純益 21 億元、年增 23%，股東權益報酬率 (ROE) 達 10.6%，其中，財富管理手續費收入年增 23%。在金控積極推動的「ONE KGI」跨售策略下，透過證券交割戶移轉及數位投放奏效，前 4 月新開戶數年增 123%(單季新戶年增 69%)，凱基銀行 2026 年第一季全行活存比拉高至 44.4%。