鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-02 17:31

翁明顯表示，中環集團已經由傳統光儲存媒體製造，轉型為聚焦 AI 數位生活與智慧應用技術的策略方向；光碟產品也持續朝醫療、國防等高階利基型領域發展，今年高階領域可望延續倍數成長。

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中環今年參展 COMPUTEX 2026 以「S’n’P」作為主軸，透過旗下全球品牌通路 Verbatim，全面展示集團於「儲存（Storage）」與「電力（Power）」兩大核心領域的最新產品與技術布局。

在儲存領域，Verbatim 持續深化高速儲存產品布局，提供涵蓋高速 SSD、外接式儲存裝置及行動儲存等完整產品線，以滿足 AI 內容創作與高效運算等多元應用需求；中環亦透過在藍光光學媒體的深厚技術，提供企業級高容量、長壽命且具高度資料安全性的備份方案，建立起涵蓋熱數據與冷數據的完整分層儲存生態。

在電力領域，中環則積極切入新世代能源產品，包括半固態行動電源與 GaN 氮化鎵充電器系列，聚焦高效率、高安全性與便攜化設計，不僅為 AI 裝置的使用者帶來隨行隨充的續航體驗，更全面滿足現代數位生活對電力效能與安全性的嚴苛要求。