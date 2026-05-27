〈兆豐金法說〉剛需撐盤！新青安占比2成 看房市「量增價穩」拚房貸雙位數成長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 18:32

兆豐金控（2886-TW）今 (27) 日召開 2026 年第一季線上法人說明會，針對市場高度關注的房市展望與房貸佈局，主管階層於會中明確表示，目前國內房市交易已趨向平穩，整體市場動能主要由首購族與換屋族等「剛性需求」支撐，可望在政府政策引導與資本實力後盾下，兆豐金將 2026 年全年的房貸成長目標調升至「雙位數」。

首購剛需撐盤！新青安佔比2成 兆豐看今年房市「量增價穩」力拼雙位數成長。（圖:兆豐提供）

根據法說會揭露數據，截至 2026 年第一季，兆豐銀行房貸餘額達 4,265 億元，年增率約 1%。其中，受惠於政策推動，新青安貸款已佔整體房貸比重約 20%。陳建中分析，由於新青安貸款不列入《銀行法》第 72 條之 2 的不動產放款限額計算，這項政策優勢為兆豐銀騰出了可觀的承作空間，未來將能更靈活地配置資金，提升房貸量能。

‌



在追求業務增長的同時，兆豐金展現了極其嚴謹的風險控管。法說會資料顯示，第一季房貸逾放比僅為 0.06%，不僅較上一季持續改善，更創下近六季以來的新低紀錄。

兆豐金高層主管強調，集團策略是「兼顧風險與收益」，主要對象仍鎖定無自用住宅的首購客群及優質客戶，確保在央行持續執行選擇性信用管制的環境下，維持穩健的資產體質。